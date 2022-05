HODNOCENÍ Čechů za MS: Může za to Červenka! Kdo zářil a kdo měl na víc?

Video se připravuje ... Už jsou doma. Hokejový nároďák po dekádě do vlasti přivezl cenný kov z mistrovství světa. Kdo byl kdo v bronzovém týmu kouče Kariho Jalonena? Kdo na turnaji nadchnul a kdo naopak i za medailové záře zůstal ve stínu? Deník Sport a web iSport.cz ohodnotil vystoupení všech hráčů. Snad budou Češi stejně jako v minulosti říkat, že i za letošní výsledek MS může Roman Červenka.

ZÁŘIL: David Pastrňák zápasy: 7

body: 10 (7+3)

+/-: +3 Už dávno se ví, že z medvíděte je grizzly. Těžko slovy opsat, jak velký měl Pastrňákův příjezd vliv na mužstvo. Hned po příletu zdemoloval Lotyše, pak i Nory. Klíčový part sehrál ve čtvrtfinále s Německem a zejména pak v bronzovém duelu s USA. Jeho hattrick ve třetí třetině vejde do dějin českého hokeje. S pivem v ruce a medailí na krku si pak oddechl. Cíl splnil.

ZÁŘIL: David Krejčí zápasy: 10

body: 12 (3+9)

+/-: +6 Sledovat jeho přihrávky bylo, jako byste koukali na NHL All-Star Game nebo videohru na PlayStationu. Co si usmyslel, to provedl. Ukázal, že na zámořskou ligu stále má. Sledovat jeho souhru s Pastrňákem byla radost, byť to čas od času s kreativitou přeháněli. S bronzem na krku Krejčí přiznal, že si bral finskou misi za úspěchem osobně. Do sbírky přidal druhý bronz.

ZÁŘIL: Roman Červenka zápasy: 10

body: 17 (5+12)

+/-: +4 Na velkých turnajích odehrál už přes sto zápasů. Těch posledních deset bylo suverénně nejlepších. Když si všichni myslí, že je v pasti, on nahraje do šance. Dával i góly, stal se nejproduktivnějším hráčem turnaje. V šestatřiceti letech se mu i dostane uznání hokejového národa. Když se vypadlo, lidi říkali, jak za to může Červenka. Po bronzu se to bude říkat taky, může za něj Červenka! Hrál skvěle.

ZÁŘIL: Matěj Blümel zápasy: 10

body: 8 (4+4)

+/-: +4 Stal se z něj hit mistrovství světa. Na turnaj odjížděl s myšlenkami, že chce pracovat ve čtvrté formaci, makat pro ostatní, bruslit, bojovat. Nakonec to dopadlo úplně jinak. Hrál klíčovou roli v české ofenzivě, možná i brankář USA Swayman z Bostonu po zápase otevřel Google a začal hledat, kdo ho při gólu tak vykoupal. Má výborný pohyb, pracuje na sobě. Měl by podepsat smlouvu v NHL.

PŘEKVAPIL: Michal Jordán zápasy: 9

body: 2 (0+2)

+/-: +6 Ohromně se na turnaji zvedl. Ve skupině mu nevyšel zápas se Švédskem, nehroutil se z toho. Výkony vylepšoval, až v zápase o bronz vytáhl nahrávku snů na Pastrňáka. Měl roli jako pozitivní lídr kabiny. Navíc jde o hráče, který radši sežere puk, než aby ho pustil za sebe. Důležitý borec.

PŘEKVAPIL: Jakub Flek zápasy: 10

body: 3 (1+2)

+/-: +1 Ne, není šok, že má rychlé nohy a létá po ledě jako vichr, to se ví. A od minulého MS se i ví, že to dovede prodat na mezinárodní scéně. Ale rozhodně překvapil, že si znovu udržel vysoký standard. Konec extraligy neměl dobrý, byl po zranění, Vary na něj spoléhaly, ale končil v útlumu.

PŘEKVAPIL: Jiří Černoch zápasy: 10

body: 3 (2+1)

+/-: +1 Senzace nominace, která se stala senzací i v Tampere. Z hokejisty, který se ve Spartě roky zpola úspěšně pral o sestavu, to dotáhl přes Karlovy Vary až do reprezentace. A nadchnul. Bojoval, makal, byl českým Marchandem. Jalonen ukázal kuráž, když ho vzal. Vsadil na správného koně.

PŘEKVAPIL: David Sklenička zápasy: 10

body: 1 (0+1)

+/-: +7 Nenápadný bek, který odehrál po třech mistrovstvích světa a jedné olympiádě už svůj pátý velký reprezentační turnaj. A byl to ten nejlepší. Sklenička nabral na síle, v soubojích byl jako skála. Na rozdíl od skleniček v Pelíškách byla tahle Sklenička nerozbitná. Přestupuje do švédského Brynäs.

DOBRÝ TURNAJ: Hynek Zohorna zápasy: 10

body: 4 (1+3)

+/-: 0 Mistrovství světa začal ve čtvrté lajně. Po dvou utkáních ale dostal důvěru na křídle vedle Hertla. A už u něj zůstal. Pohyboval se ve správných místech, často na sebe dokázal navázat klidně dva hráče soupeře, odvézt je pryč a udělat tím prostor pro spoluhráče. Jediný gól dal Lotyšům.

DOBRÝ TURNAJ: Jiří Smejkal zápasy: 10

body: 5 (2+3)

+/-: +1 Dlouho to vypadalo, že se v Tampere třetí nejlepší střelec finské ligy netrefí. Pálil šance, několikrát se na ledě chytal za hlavu v údivu z toho, co dokázal neproměnit. Spoustu toho ale odmakal. Nakonec dostal zaslouženou odměnu v podobě gólů proti Německu a USA.

DOBRÝ TURNAJ: David Kämpf zápasy: 6

body: 3 (2+1)

+/-: +2 Hráč, kterého v týmu prostě chcete. Tichá síla. Příliš toho nenapovídá, ale pro úspěch je nepostradatelný. Taky proto si ho Toronto tolik cení. Dodal týmu velkou sílu na důležité pozici středního útočníka. Pravidelně začínal oslabení, skvěle mu šla vhazování.

DOBRÝ TURNAJ: Radim Šimek zápasy: 9

body: 2 (0+2)

+/-: 0 Kdo čekal hladového bílého tygra kříženého se žralokem, musel být zklamaný. Šimek se zdaleka tolik necpal dopředu, na branku vystřelil jen čtyřikrát. Těžko mu však něco zazlívat. Po těžké sezoně, jejíž půlku proseděl na tribuně, si zaslouží uznání. Výkony neustále zlepšoval.

DOBRÝ TURNAJ: Tomáš Kundrátek zápasy: 10

body: 4 (1+3)

+/-: +3 Patřil k lepším českým bekům na šampionátu. Podle očekávání dostal místo na vrcholu druhé přesilovkové formace, kde nejvíc ukazoval své přednosti. S nečekaným škrtnutím obvyklého parťáka Davida Musila se zvládl vypořádat. Teď se pojede ukázat do Brna, kam přestoupil.

DOBRÝ TURNAJ: Karel Vejmelka zápasy: 8

úspěšnost zákroků: 89,6 %

průměr: 2,46 Z nejvyšší kolonky vypadl posledními dvěma zápasy. V semifinále dostal šest gólů, v zápase o bronz tři a střídal. Nic, za co by se musel červenat, ale zkrátka nebyl klíčovým faktorem, proč Česko urvalo medaili. Zářil ve skupině proti USA, měl výjimečné čtvrtfinále s Německem. Tam kouzlil.

DOBRÝ TURNAJ: Marek Langhamer zápasy: 3

úspěšnost zákroků: 90,2 %

průměr: 2,38 Dvakrát dochytával zápas po Vejmelkovi. Tuhle roli zvládl skvěle, od Švédů dostal jeden gól za 31 minut, proti USA si dal v zápase o bronz čtyřicet minut a taky inkasoval jednou. Nedostával laciné góly, dokázal tým podržet. Skvěle se srovnal s pozicí hráče, který má zastavit rozjetého soupeře.

DOBRÝ TURNAJ: Jan Ščotka zápasy: 10

body: 1 (0+1)

+/-: -3 Přijal roli experta na defenzivu, chodil na oslabení, blokoval střely. Má v sobě ofenzivní instinkty, ale tady všechno odevzdal ve prospěch týmu. Začal velmi dobře, ale končil hůř. Občas se namotal k inkasovaným gólům. Tenhle turnaj mu hodně pomůže, na dalších může být dominantní.

DOBRÝ TURNAJ: Filip Hronek zápasy: 10

body: 2 (0+2)

+/-: -3 Tři roky zpátky jste byli u vytržení z jeho jedenácti bodů z Bratislavy. Pokud jste čekali to samé, jste zklamaní. Na druhou stranu, v Bratislavě po sobě nechával díry, jak riskoval. Teď chtěl být zodpovědnější, akceptoval roli v systému. V přesilovkách se navíc nehrálo na něj, ale spíš na Pastrňáka.

MĚL NA VÍC: Jakub Vrána zápasy: 10

body: 1 (1+0

+/-: 0 Hledal se, hledal, ale nenašel. Pokud byste měli jmenovat jedno opravdové zklamání v českém týmu, pak byste zřejmě ukázali na Vránu. V Detroitu dal gól v každém druhém utkání sezony. Teď ve Finsku se trefil jedinkrát. Nevěřil si, byla z něj cítit frustrace.

MĚL NA VÍC: Tomáš Hertl zápasy: 10

body: 5 (1+4)

+/-: -1 Na šampionát přijel po sedmi letech. Plný chuti a touhy ukázat, proč je v NHL tolik ceněným centrem. Turnajem se však spíše protrápil. Opravdu povedená od něj byla pouze jedna třetina – a sice ta závěrečná v utkání o bronz. Během ní sebral tři asistence a pomohl k cennému kovu.

MĚL NA VÍC: Matěj Stránský zápasy: 10

body: 1 (0+1)

+/-: -2 Jeho střelecké schopnosti v reprezentaci jsou zakleté. Góly sypal v Třinci, sype je v Davosu. Ale český dres mu dar snajpra bere. Bylo by zajímavé vidět, kam by vyrostl, kdyby se třeba jednou utrhl a dal hattrick. Ale nestalo se. Výborně pak začal plnit aspoň roli hráče, který hraje hodně fyzicky.

MĚL NA VÍC: Michal Kempný zápasy: 8

body: 0

+/-: 1 Ve Washingtonu moc nehrál a bylo to vidět. Když víte, co dovede? Má výbornou střelu, dovede podpořit ofenzivu, je silný na rozehrávce, nezmatkuje, navíc dovede zahrát dobře do těla. Tohle všechno by přišlo, kdyby přijel rozehraný. Takhle dřel, poctivě pracoval, ale umí být lepší.

HRÁL MÁLO: Lukáš Dostál zápasy: 1

úspěšnost zákroků: 94,4 %

průměr: 1,00 Naskočil do zahajovacího utkání s Brity, v něm podal skvělý výkon. Pak se ale zranil. Po kolapsu se Švédskem by se skoro jistě vrátil do branky, zdraví mu to však neumožnilo.

HRÁL MÁLO: Michael Špaček zápasy: 6

body: 1 (1+0)

+/-: -3 Polovinu turnaje proseděl na kraji střídačky v roli třináctého útočníka. Celkem na ledě za celý šampionát pobyl necelých šedesát minut, dal jeden gól do sítě bezbranného Lotyšska.

HRÁL MÁLO: David Jiříček zápasy: 5

body: 2 (1+1)

+/-: -1 Začal dvěma chybami proti Velké Británii, během zápasu se hodně zvedl a dal gól. Snahou být aktivní dopředu se z českých beků vymykal. Ale ze sestavy vypadl, trenéři chtěli víc jistoty vzadu.