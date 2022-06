Pořád to bolí, říká Palát o skvělém roce. Kde bude hrát další sezonu?

Za každý gól Ondřeje Paláta v play off koupil jeho táta Pavel lahev rumu. Za každou asistenci knihu pro maminku Hanu. Jak to po skvělé jízdě s Tampou Bay, která skončila až těsně pod vrcholem ve finále Stanley Cupu, u Palátů vypadá? „Jako v knihovně a prodejně alkoholu,“ zasmál se český útočník. Za 23 zápasů nasbíral 21 bodů (11+10). „Máma se těší na dovolenou, nových knížek má dost. Ani taťka v průběhu roku nepije, dá si se mnou, když přijedu. Těším se, až si dám s taťkou rum.“

Zklamání neskrývá. S Tampou Bay chtěl Ondřej Palát dosáhnout na ojedinělý hattrick. Nepovedlo se, Colorado bylo ve finále lepší. Pro českého útočníka to mohl být poslední zápas v dresu s bleskem na hrudi. Končí mu smlouva. Kde bude hrát příští rok? Jaké má priority? Co říká na hru obránce Makara? Co po pátém finále vzkazoval Wayne Gretzky? A co Palát řekl Pavlu Francouzovi po finále?

Už se vám podařilo zkrotit zklamání po finále?

„Nebylo to úplně jednoduché, bolí to pořád. Nebudu lhát, že ne. Byla to náročná sezona, dva náročné měsíce play off a končí dvě výhry od Stanley Cupu! To není úplně nejjednodušší.“

Sezona byla skvělá, měli jste vynikající týmové i individuální play off. Najdete pozitivní věci?

„Pořád vládne smutek, všichni jsou smutní, že se to nepodařilo, ale v průběhu týdnů, měsíců nebo i let se podíváme zpátky, co Tampa dokázala. I tuto sezonu. Dostali jsme se do finále, udělali jsme skvělé tři roky se dvěma výhrami a finále. Teď jsme zklamaní, ale budeme vzpomínat v dobrém.“

S Torontem i Rangers jste série otáčeli, v čem byla síla a kvalita Colorada?

„Colorado mělo vynikající tým už několik let, vždycky prohráli v prvním nebo druhém kole. My věděli, že jsou skvělí, v tomto play off to ukázali. Mají tým výborně poskládaný, mají hvězdy i pracanty a výborně bránili. To bylo asi nejdůležitější. Play off vyhrávají obrany.“

Co říkáte na to, co předváděl a předvádí obránce Cale Makar?

„Něco neskutečného. Fakt. Já ho pozoroval delší dobu, je to ideál moderního obránce. Má všechno. Je rychlý, má střelu, kličku, dokáže z vás udělat blbce na modré a k tomu ještě dobře brání. Neskutečný obránce, musím před ním smeknout klobouk, hrál výborně.“

Conn Smythe Trophy má tedy právem? Mluvilo se i o vás. Bylo to vaše individuálně nejlepší play off kariéry?

„Tak, asi jo. Řekl bych, že play off se mi povedlo. Viděl jsem zmínky, že bych mohl být v top tři pro Conn Smythe Trophy, ale to jsem nebral vážně. Soustředil jsem se na svůj výkon. Kdybychom vyhráli Stanley Cup a náhodou bych to dostal, tak bych byl samozřejmě rád. Ale mezi zápasy na to nemyslíte. Chcete dávat góly, pomáhat týmu, ale na víc čas není.“

S Coloradem jste hráli dvě prodloužení, při druhém měli Avalanche při rozhodujícím gólu na ledě šest hráčů, hodně se to rozebíralo. Byla ve vás křivda?

„Víte co, já byl v tom okamžiku na ledě, zrovna jsem vystřídal. Dali gól. Pak jsem viděl, že byli v šesti, ale to k hokeji patří. Já jsem spíš flegmatik. Beru to tak, že v průběhu let jsme i my měli nějaké sporné góly nebo situace ve hře, které nám rozhodčí odpustili. Stalo se, nedalo se to vrátit zpátky, je zbytečné se v tom nějak hrabat. To je všechno.“

V sérii s Rangers po vás šel Jacob Trouba. Jeho loktu jste uhnul na poslední chvíli. Oddechl jste si?

„Troubu jsem sledoval celou sezonu, co druhý zápas měl nějaké sporné hity. Věděl jsem, že to rád dělá, trošku jsem se sklonil. Kdybych zůstal stát, možná by mě trefil jen do ramena, ale pořád tam ten loket byl.“

Mark Messier říkal, že tato sestava Tampy se zapíše do historie jako jedna z nejlepších, co kdy hrála NHL. Jak se vám to poslouchá?

„Je to super, když vám to řekne takový hráč. To samé napsal i Wayne Gretzky našemu trenérovi po pátém zápase. Že cokoliv se stane, tak po dvou takových sezonách, co jsme vyhráli, jít takhle do play off je něco neskutečného. Sám můžu potvrdit, jak je to náročné pro tělo i pro psychiku se dostat tak daleko. Poslouchá se to dobře. Teď jsme zklamaní, ale s odstupem na to budeme vzpomínat tak, že jsme tady předvedli něco neskutečného.“

Pátý zápas ve Frýdku-Místku sledovali fanoušci a rodiče v hokejové hale Polárka. Jaké jste měl ohlasy a jak jste podporu na dálku prožíval?

„To bylo super! Naši mi psali, že s Kubou Mikulíkem (manažer HC Frýdek-Místek) chystají z pátku na sobotu projekci v hale. Ve dvě hodiny ráno! Docela jsem se jim vysmál. Proč? Vždyť budou všichni spát a nikdo tam nebude. Překvapili mě. Mamka psala, že tam bylo sto, možná ze začátku i sto padesát lidí. Je to příjemné, když vám město a známí fandí. Povedlo se mi ještě dát vítězný gól, byl jsem za to rád. Super.“

Dobře jste si představení zrežíroval, to ani nešlo lépe vyšperkovat, ne?

(usměje se) „To ne. Říkal jsem, si, že když tam lidi jsou a ponocují na Polárce, tak bych mohl dát nějaký gól. Mamka tam napekla koláčky, vím, že je umí, jsou její specialita.“

Co vaše budoucnost? Váš hráčský agent Robert Spálenka potvrdil, že Tampa rozjíždí rozhovory o další smlouvě, jak to vnímáte vy? Kde budete dál?

„Začalo se to hned řešit. Mí agenti mluví s Tampou, nebude to ze dne na den. Pár dnů, týdnů to asi vezme, co se stane s mou budoucností.“

Připouštěl jste si, že by to mohl být váš poslední zápas v dresu Tampy?

„Určitě máte i tohle v hlavě, po sezoně jsem free agent. Blesklo mi hlavou, že to byl poslední moment, co mám na sobě dres Tampy Bay. Ano, měl jsem to v hlavě. Ale uvidíme, co se stane, každý ví, jak to má Tampa s platovým stropem.“

Lákalo by vás potvrdit roli a pozici i v jiném mančaftu?

„To je hrozně těžká otázka. Strašně rád bych zůstal v Tampě za nějakých rozumných podmínek. Uvidíme, co se bude dát dělat. Jestli mě láká jiný tým, to je těžké říct. Když se nedomluvíme s Tampou, tak budu muset vyzkoušet něco jiného. Nebráním se tomu. Priorita je – zůstat v Tampě, ale každý ví, jaká je situace.“

Bylo by možné i jinde najít takové spoluhráče a parťáky jako jsou Stamkos a Kučerov?

„Bylo by náročné najít takový tým, kde je tolik hvězd, tolik bývalých kapitánů. Tento tým je, nebo byl, speciální. I jinde jsou výborní hráči a lídři, ale nevím, jestli takoví jako Kuč nebo Stam.“

Kdyby Tampa nevyšla, nevnímáte to i tak, že by byla šance získat opravdu dobrou smlouvu? Po tak dobré sezoně?

„Priorita je Tampa, rád bych podepsal, ale muselo by to být za rozumných podmínek. Je mi 31 let, tahle smlouva může být třeba poslední, tak uvidíme. Kdyby to tady nevyšlo, jsem free agent... Je to byznys.“

Máte destinace nebo města, kde se vám dobře hraje a máte je rád?

„To zatím neřeším. Soustředím se na Tampu, kdyby to nedopadlo, řešíme dál. Ale konkrétní destinaci bych vám asi neřekl. Deset let jsem na sluníčku na Floridě... Tak nevím, no.“

Panthers by nepotřebovali borce pro play off, když jste je teď spláchli 4:0?

„Ambicózní jsou, super tým, skvělí hráči. Do budoucna jsou spolu s Coloradem největší adepti na výhru Stanley Cupu. Ale taky mají problém s platovým stropem, muselo by se tam stát hodně věcí. Není to tak jednoduché.“

Ještě k play off. Trenér říkal, že mít podobné zdravotní trable v základní části, tak polovina týmu nehraje. Jak jste na tom byl zdravotně vy?

„Neskutečné, čím si někteří kluci procházeli. Klobouk dolů. Já měl zranění jen v půlce března. Vleklo se to do začátku play off, vlastně až doteď. Ale nebylo to nic, co by mě limitovalo. V létě se o to musím postarat, nic hrozného. Ale když vyšel report, kdo všechno a jak byl zraněný, to bylo neskutečné.“

Vrátit se snažil i Point, nešlo to?

„Měl asi osmicentimetrovou díru ve stehně, urval se mu sval. Věděli jsme, nebude dlouho hrát. Ve finále nastoupil, síla tam nebyla. Brayden bruslí, je explozivní, to mu chybělo. Chtěl nám pomoct, ale nemohl hrát svoji hru.“

Mrzelo vás, že jste si ve finále víc nezahráli proti Pavlu Francouzovi?

„Já Francíka znám z repre, super kluk. Přál jsem mu, ať dostane víc zápasů. Když ale dostal šanci, ať už v základní části nebo v play off, chytal výborně. Gratuloval jsem mu. A říkal, ať si to užije.“

Velký příběh psal Corey Perry, zažívá třetí prohru ve finále za sebou a potřetí s jiným klubem. Jak to snáší?

„Corey je skvělý lídr! Neskutečný hráč. Veterán, v sezoně i play off nám pomohl. Po prohraném finále na něj byl smutný pohled, třikrát za sebou neuspět ve finále není nic moc. Vzalo ho to. Ale je to skvělý lídr a spoluhráč.“