Strasti Francouzovy pohádky: přešel zranění i rubly, táta obětoval milion

Když skončilo šesté finále, všichni hráči Colorada se hrnuli na led. Objímat se, skákat po sobě radostí, sdílet ten báječný pocit. Kamery i zachytily Pavla Francouze, jak se hrne na hřiště. V play off nakonec plnil roli dvojky, i když chytal důležité bitvy s Edmontonem a ve finále jednou nastoupil taky. Přednost ale dostával hlavně Darcy Kuemper.

Ne, tohle mu aktuálně vůbec nevadí, Francouz je týmový hráč. Viděli jste to i z energie, jak málem prokopl mantinel, když se valil za ostatními. „Ahoj, zdravím všechny fanoušky do Český republiky. Dneska se nám to podařilo, stali jsme se šampiony. Už se nemůžu dočkat, až pohár přivezu domů,“ hlásil pak do telefonu přímo z ledové plochy.

Je docela divoké, když si uvědomíte, jak se až sem dostal, jak vypadala jeho dlouhatánská cesta k tomu, aby zvedl jako třetí český brankář po Romanu Turkovi a Dominiku Haškovi nad hlavu Stanley Cup.

Už jako hráč Colorada prodělal operace obou kyčlí, rok nechytal. Na startu téhle sezony si zase zle poranil kotník. Už dřív dlouho marodil i v Čeljabinsku, když chytal KHL. A taky nebýt jeho rodiny, možná hokej nechytal vůbec. Momentů, kdy se všechno mohlo zaseknout, byste našli dost.

Za Plzeň chytal extraligu jako teenager, jenže pak v klubu tak nějak nebylo místo. „Hledali jsme, kam Pavla dát, domluvili jsme Ústí nad Labem. Jenže Ústí nemělo peníze. Takže jsme ho z Plzně vyplatili my za tabulkovou cenu a jeho práva byla moje,“ vzpomínal Pavel Francouz starší před třemi lety v tréninkové hale Colorada.

Syna si koupil v roce 2010 za 1,2 milionu korun. „Vůbec jsem o tom nepřemýšlel. Tyhle peníze jsme v tu chvíli měli našetřené, nebylo co řešit. Pamatuju, že mi ještě Tomáš Král (bývalý prezident hokejového svazu) říkal, že o peníze takhle přijdu. Bylo mi to jedno, šli jsme do toho i s rizikem, že peníze budou pryč,“ popisoval celou story. Nenadával na české podmínky, tabulky a pravidla ani po letech, když vzpomínal v USA, kam vyrazil za synem na návštěvu. Zkrátka se situace nějak vyvinula, rodiče ji vyřešili. Jelo se dál.

Mimochodem, na jméno Pavel Francouz narazíte ještě v jedné oblasti. Když ho zadáte do internetového vyhledavače, zjistíte, že šlo i o učitele a spisovatel z Chodové Plané. „To byl můj děda, jen jsem ho bohužel moc nepoznal, umřel, když mi byly čtyři. Ale jeho knížky jsem si četl a jsou hezký. Je fajn, když ho můžu aspoň poznat takhle zpětně. Myslím, že to byl inteligentní a vzdělaný člověk,“ řekl Sportu brankář Colorada.

Jeho svět není jen hokej, zajímá se o politiku, historii, věci kolem sebe. V roce 2017 dal desítky rozhovorů na téma, proč si na reprezentační masku nechal vymalovat prezidenty Masaryka s Havlem. Přesto odmala jeho cesta byla vlastně předurčena ale úplně jasně, u babičky za barákem ve Švihově mastili často hokej. Jeho kamarád vyloženě zbožňoval Colorado, když kluci pálili na bránu, představovali si, že jsou Patrick Roy nebo Joe Sakic, podle toho, kdo chytal a kdo střílel.

Úsměvná story se pak váže k prvnímu tréninku na ledě, když malý Pavel tátovi řekl, že by chtěl chytat. Rodiče nikdy žádný sport na vysoké úrovní nedělali, ale syna podporovali, jak to jen šlo. „Oblékli jsme ho, poslali na led a trenér se na nás podíval a usmál. Něco bylo špatně. Hezký, pane Francouzi, hezký. Ale ty betony mu radši přehoďte, má je opačně,“ rozesmál se táta.

Když ještě jednou zaslechl o tabulce, jestli 1,2 milionu za vlastní dítě nebyl přeci jen risk? Úspory taky můžete spláchnout do kanálu, kolem 20 let pořád nevíte, kam se cesta začne ubírat. „Ale zase víte, jaký Pavel je, ne? Když se do něčeho zakousne, nepustí to,“ pronesl jeho otec. A pak dodal:

„Cítili jsme, že synkovi pomůžeme. To rodiče dělají, ne?“

Nabídku od Avalanche v roce 2018 přijal brankář ve chvíli, kdy v KHL platil za nejlepšího brankáře soutěže. Hodně ho lámal mocný Petrohrad, v nadsázce se dá říct, že by ho zahrnul zlatem a drahým kamením. Šéf klubu Roman Rotebnerg ho dokonce osobně lámal, ať se upíše. „Nestává se často, abychom za někým prosili, aby k nám šel. Většinou hráči a jejich zástupci volají k nám,“ řekl mu.

Francouz přesto poděkoval a vsadil na cestu směr NHL, která byla honorována mnohem méně a ještě před něj přivalila jeden velký balvan. Musel se do nejlepší ligy světa procpat přes farmu. „Nejtěžší na tom nakonec bylo, že hodně lidí, se kterými jsem o tom mluvil, mi řeklo, abych vzal jistotu a šel do Petrohradu. Ale já tady poslechl spíš srdce. Rozum šel malinko stranou,“ vysvětloval Francouz pro deník Sport.

V létě 2022 můžete říct, že srdce rozhodlo naprosto správně.

Svým přístupem si rychle získával i lidi v Americe. „Kluci, kteří přišli z farmy, často říkali: ´Jo, Frankie byl v bráně, takže jsme měli šanci vyhrát´,“ vzpomínal pro The Athletic bývalý útočník Colorada Colin Wilson.

Greg Cronin, Francouzův kouč z AHL, vylovil z hlavy silnou vzpomínku, která nebyla o dechberoucím výkonu českého brankáře, ale právě o přístupu. Nikdy prý nezapomene na utkání, kdy Colorado Eagles ztratili několikabrankový náskok, pak vyhráli v prodloužení. Francouz přišel do šatny, na tabuli položil peníze a v podstatě se týmu omluvil. „Řekl, že nechtěl v nikom vyvolat tolik nervozity a už se to nebude opakovat,“ byl ohromený trenér. „Tohle je věc, která se totiž moc nevidí, my ten zápas nakonec stejně vyhráli. Ale Pavel je ohromně čestný chlap, který je i k sobě opravdu hodně upřímný. Najednou každý tak nějak sám musel poznat, jaký je spoluhráč,“ dodal Cronin.

Pavel Franouz vyhrál titul s Litvínovem, stal se hvězdou KHL, teď i přes velké zdravotní trable má Stanley Cup. Colorado navíc ukázalo, že hokej není jen byznys. I když tolik marodil, podepsalo s ním smlouvu až do roku 2024, věřilo mu.

„V NHL jsem čtyři roky, na druhou stranu už mi je 32 let a hokej hraju od nějakých sedmi. Nějaký čas to zabralo. Ale někdo se poháru nedočká vůbec,“ řekl Francouz české mutaci oficiální stránky NHL. „Jsem nesmírně šťastný, že jsem mohl být součástí tohoto týmu. Byla to jízda od samého začátku až do konce. Šli jsme si za tím jako smečka hladových psů,“ těšilo českého náhradníka.