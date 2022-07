Po draftu na večeři s Gretzkym. Ale číslo na legendu je už v tahu

Když se vrátíte o 21 let zpátky, hokejový svět se točil jinak. Česko za sebou mělo dvě zlaté medaile z MS U20, zlatý hattrick na MS, jistě zlato z olympiády v Naganu pořád taky fungovalo. Na draftu byla docela mela o české hráče, na řadu jich šlo 31, NHL si opravdu zahrálo pak jen 11 z nich. Hvězdy se staly z Aleše Hemského (13.), Tomáše Plekance (71.) a Marka Židlického (176.).

Podle plánu Phoenixu Coyotes měl vyrůst výrazný hráč i z Martina Podlešáka. Téměř dvoumetrový chlap šel na řadu první den draftu, tehdy se ještě při velké show volila dvě kola. „Když tam sedíte a čekáte, zapůsobí na vás právě ta show. A chvíle, kdy slyšíte svoje jméno? To je něco,“ vybaví si Podlešák. „U mě to bylo umocněné tím, že prvním rokem vlastnil klub Wayne Gretzky. Byl přímo na místě, s ním a celým vedením probíhala po draftu slavnostní večeře. Za první den si vytáhli tři hráče.“

Fredrik Sjöström (11.) si zahrál v NHL 489 zápasů, Matthew Spiller (31.) se dostal na 68, Podlešák se nedostal ani k jednomu. Ale při draftu si hlavně užíváte velký den, tam určitě můžete. Ze začátků si bývalý český útočník vybaví ještě jednu podstatnou věc: „Podpis smlouvy.“ Přistála mu na stole poměrně brzy: „Zrovna jsme byli při přípravě na tripu a já kontrakt podepsal v kabině Anaheimu. Pak jsme letěli do Vancouveru, Gretzky mi volal a gratuloval.“

Taky vás napadne, jestli číslo na hokejového Boha má pořád uložené? „Nemám, telefon je dávno pryč, utopil jsem ho a kontakty šly do háje,“ usměje se dnes Martin Podlešák. „Bylo to strašně hezký, zážitek na celý život,“ přidá ještě.

Jenže kariéru snů silný zážitek nakonec nepřinesl. „Je tam hodně proměnných, kolik hráčů je na vaší pozici, v jaké fázi se klub nachází, jestli přestavuje tým, nebo chce teď získat Stanley Cup, jestli vydržíte fit. To byl právě můj případ,“ vybaví si hokejový agent. Prošel si několika otřesy mozku. „Ze čtyř sezon za mořem jsem vynechal dva a půl roku, komplet jsem dal jednu sezonu. A to ještě pod tím bláznem McSorleym,“ odfrkne při vzpomínce na kouče, kterého si vyžádal na farmu Gretzky. McSorley se stal v NHL jeho bodyguardem, ale u trénování bývalý bitkař vydržel jen dva roky.

Podlešák se vrátil v roce 2006 do extraligy, nastupoval za Spartu a Mountfield a kariéru ukončil v roce 2014, když mu bylo pouhých 31 let. A jen tak na okraj, není z Čechů sám, kdo má z draftu velmi intenzivní zážitek s Gretzkym. O rok později si Phoenix vybral jako svoje číslo jedna Jakuba Koreise, ale ani on si NHL nakonec nikdy nezahrál. Povedlo se to až Martinu Hanzalovi, 17. výběru z roku 2005. Gretzky klub vlastnil do konce sezony 2008/2009.

„Svým klukům můžu říct věci spojené kolem kempů, přípravy, co všechno to obnáší. V NHL je všechno o práci, píli a trpělivosti. Ne každý má náturu tam zůstat delší dobu a bojovat o šanci se dostat nahoru,“ říká dnes Podlešák. Nejvýš z jeho hráčů by měl jít teď na draftu Matyáš Šapovaliv, jehož jméno by mělo zaznít nejspíš na začátku druhého kola. Čeká se, že v prvním bude vybrán karlovarský útočník Jiří Kulich a pozici v TOP 7 by měl mít plzeňský bek David Jiříček. První kolo draftu je na programu ve čtvrtek, zbytek o den později.