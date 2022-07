Draft NHL 2022: přehledy, pořadí výběru, nejlepší Češi i jedničky

Draft NHL 2022 bude velice zajímavý pro český i slovenský hokej. Bek David Jiříček by měl být vybrán vysoko. Slovák Juraj Slafkovský dokonce může být jedničkou • koláž iSport.cz

Nová hokejová sezona se rozjíždí první velkou akcí. Ve čtvrtek 7. července začíná v Montrealu vstupní draft NHL. Všech 32 týmů ze zámoří mají v sedmi kolech možnost posílit své kádry o talentované hráče z takřka celého světa. Letošní sešlost klubů bude velice zajímavá pro Česko i Slovensko, neboť ve hře o tzv. jedničku je slovenský útočník Juraj Slafkovský. Mezi prvními by se mělo dostat i na českého obránce Davida Jiříčka. V článku iSport.cz si přečtěte nejdůležitější informace a přehledy nejen o nynějším draftu.

Kdy a kde se koná draft NHL 2022

1. kolo draftu NHL proběhne v noci ze čtvrtka 7. července na pátek 8. července v Centre Bell v Montrealu.

Jak draft NHL probíhá

Každý z 32 týmů NHL si může podle množství dostupných voleb a draftové loterie vybrat talentované hokejisty z juniorských a univerzitních soutěží ze zámoří či evropských lig.

Draft je rozdělen na sedm kol, celkově tak bude vybráno 225 hráčů.

Draftovou loterii, která se týká týmů nepostupujících do play off NHL, letos vyhrál Montreal. Canadiens tak budou vybírat z prvního místa.

Kdo může být letos draftován

Hokejisté, kteří:

se narodili mezi 1. lednem 2002 a 15. září 2004

se narodili po 30. červnu 2002, byli zvoleni už v draftu 2020, ale nepodepsali se svými týmy smlouvu

se narodili v roce 2001 mimo Severní Ameriku a ještě nebyli draftováni

Češi na draftu NHL 2022

Kdo z českých hokejistů bude letos draftován se dozvíme již za pár dní. V prognózách se velmi vysoko objevovala dvě česká jména - David Jiříček (Plzeň) a Jiří Kulich (Karlovy Vary). Prvně jmenovaný pomohl českým hokejistům k bronzu na MS v hokeji 2022, Jiří Kulich byl pak vyhlášen nejužitečnějším hráčem letošního MS do 18 let.

Slováci na draftu NHL 2022

Slovenský hokej očekává nejúspěšnější draft ve své historii. Ve hře je totiž pozice jedničky draftu, která by mohla připadnout bronzovému medailistovi ze ZOH v Pekingu Juraji Slafkovskému. V prognózách se v TOP 5 objevovalo i jméno Šimona Nemce z Nitry. V 1. kole by se mohl objevit i popradský útočník Filip Mešár.

Pořadí výběru v draftu NHL 2022

1. kolo

1. Montreal

2. New Jersey

3. Arizona

4. Seattle

5. Philadelphia

6. Columbus

7. Ottawa

8. Detroit

9. Buffalo

10. Anaheim

11. San Jose

12. Columbus

13. NY Islanders

14. Winnipeg

15. Vancouver

16. Buffalo

17. Nashville

18. Dallas

19. Minnesota

20. Washington

21. Pittsburgh

22. Anaheim

23. St. Louis

24. Minnesota

25. Toronto

26. Montreal

27. Arizona

28. Buffalo

29. Edmonton

30. Winnipeg

31. Tampa Bay

32. Arizona

2. kolo

33. Montreal

34. Arizona

35. Seattle

36. Arizona

37. New Jersey

38. Chicago

39. Ottawa

40. Detroit

41. Buffalo

42. Anaheim

43. Arizona

44. Columbus

45. Arizona

46. Washington

47. Minnesota

48. Las Vegas

49. Seattle

50. Dallas

51. Los Angeles

52. Detroit

53. Anaheim

54. Boston

55. Winnipeg

56. Minnesota

57. Chicago

58. Seattle

59. Calgary

60. Carolina

61. Seattle

62. Montreal

63. NY Rangers

64. Ottawa

65. NY Islanders

3. kolo

66. Montreal

67. Arizona

68. Seattle

69. Philadelphia

70. New Jersey

71. Carolina

72. Ottawa

73. Detroit

74. Buffalo

75. Montreal

76. San Jose

77. Winnipeg

78. NY Islanders

79. Toronto

80. Vancouver

81. Chicago

82. Nashville

83. Dallas

84. Nashville

85. Washington

86. Los Angeles

87. Ottawa

88. St. Louis

89. Minnesota

90. Chicago

91. Boston

92. Montreal

93. Florida

94. Chicago

95. Las Vegas

96. Columbus

97. Colorado

4. kolo

98. Montreal

99. Winnipeg

100. Seattle

101. Philadelphia

102. New Jersey

103. Tampa Bay

104. Ottawa

105. Detroit

106. Buffalo

107. Anaheim

108. San Jose

109. Columbus

110. New Jersey

111. NY Rangers

112. Vancouver

113. Detroit

114. Nashville

115. Dallas

116. Los Angeles

117. Seattle

118. Pittsburgh

119. Boston

120. St. Louis

121. Minnesota

122. Nashville

123. Seattle

124. Carolina

125. Florida

126. New Jersey

127. Montreal

128. Montreal

129. Detroit

5. kolo

130. Montreal

131. Arizona

132. Seattle

133. Philadelphia

134. Buffalo

135. Las Vegas

136. Ottawa

137. Detroit

138. San Jose

139. Anaheim

140. San Jose

141. New Jersey

142. NY Islanders

143. Ottawa

144. Vancouver

145. Las Vegas

146. Nashville

147. Dallas

148. Los Angeles

149. Washington

150. Pittsburgh

151. Ottawa

152. St. Louis

153. Minnesota

154. Anaheim

155. Calgary

156. Carolina

157. Florida

158. Edmonton

159. NY Rangers

160. Tampa Bay

161. Colorado

6. kolo

162. Montreal

163. Arizona

164. Seattle

165. Philadelphia

166. New Jersey

167. Chicago

168. Ottawa

169. Tampa Bay

170. Buffalo

171. Carolina

172. San Jose

173. Chicago

174. NY Islanders

175. Winnipeg

176. Vancouver

177. Las Vegas

178. Anaheim

179. Dallas

180. Los Angeles

181. Washington

182. Pittsburgh

183. Boston

184. St. Louis

185. Minnesota

186. Florida

187. Buffalo

188. Carolina

189. Florida

190. Edmonton

191. NY Rangers

192. Tampa Bay

193. Colorado

7. kolo

194. Montreal

195. San Jose

196. Seattle

197. Philadelphia

198. New Jersey

199. Chicago

200. Boston

201. Detroit

202. Buffalo

203. Columbus

204. San Jose

205. Carolina

206. Ottawa

207. Winnipeg

208. Vancouver

209. Las Vegas

210. Nashville

211. Buffalo

212. Detroit

213. Washington

214. Pittsburgh

215. Boston

216. Montreal

217. San Jose

218. Toronto

219. Calgary

220. Carolina

221. Florida

222. Edmonton

223. Tampa Bay

224. Tampa Bay

225. Colorado

Vítězové draftu NHL od roku 2011

Rok Jméno jedničky draftu Pozice Kdo je draftoval? 2011 Ryan Nugent-Hopkins (Kanada) útočník Edmonton Oilers 2012 Nail Jakupov (Rusko) útočník Edmonton Oilers 2013 Nathan MacKinnon (Kanada) útočník Colorado Avalanche 2014 Aaron Ekblad (Kanada) obránce Florida Panthers 2015 Connor McDavid (Kanada) útočník Edmonton Oilers 2016 Auston Matthews (USA) útočník Toronto Maple Leafs 2017 Nico Hischier (Švýcarsko) útočník New Jersey Devils 2018 Rasmus Dahlin (Švédsko) obránce Buffalo Sabres 2019 Jack Hughes (USA) útočník New Jersey Devils 2020 Alexis Lafrenière (Kanada) útočník NY Rangers 2021 Owen Power (Kanada) obránce Buffalo Sabres

Češi v draftu NHL

1. draftovaným českým hokejistou byl v roce 1978 útočník Ladislav Svozil, kterého si v 12. kole ze 194. místa vybral Detroit. NHL si ale nikdy nezahrál.

Nejpovedenější draft z českého pohledu se uskutečnil v roce 2001, kdy bylo vybráno rovnou 31 Čechů. Nejvýše postaveným krajanem se stal útočník Aleš Hemský, jehož bral Edmonton v 1. kole z 13. místa.

1. českou jedničkou draftu NHL byl v roce 1992 obránce Roman Hamrlík, kterého si vybrala Tampa Bay. Zatím poslední jedničkou byl útočník Patrik Štefan, jehož si vybrala Atlanta při draftu v roce 1999.

Nejvýše zvolení Češi od roku 2011