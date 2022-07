Draft NHL podle iSport.cz: Jiříček do Flyers, v prvním kole i další dva Češi

Den D je tady, už v noci ze čtvrtka na pátek je na programu 1. kolo draftu NHL. Velká očekávání panují na Slovensku, jedničkou se může stát Juraj Slafkovský. Zajímavá noc ale čeká i české fanoušky. Jistotu výběru v úvodním kole má obránce David Jiříček, který by měl přijít na řadu už mezi elitní desítkou, podle predikce webu iSport.cz dokonce mezi pětkou. A z českých hráčů by neměl být v 1. kole sám! Podívejte se, jak redakce deníku Sport a webu iSport.cz tipuje, kdo a z jakého místa si české mladíky vybere.

5. David Jiříček, Philadelphia

Zranil se hned v prvním zápase MS U20, musel na operaci s kolenem. Ale nemělo by mu to uškodit, na dospělém MS ukázal, že žádné omezení nemá. Hodil by se Philadelphii, která musí přebudovat obranu, historicky by se Flyers líbila i jeho tvrdost. Ve městě ji mají rádi.