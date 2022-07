Agent Sivek o draftu a plánech: Jířa je milionovej kluk. Zůstane ještě v Plzni?

Hodně se řešilo, jestli na draftu NHL půjde dřív Šimon Nemec, nebo David Jiříček. Nakonec se dočkal slovenský bek, česká hvězdička z Plzně zamířila ze šesté pozice do Columbusu. „Pro Davida to byl dobrý týden v Montrealu. Draft ale nejsou závody o to, kdo půjde dřív,“ říká jeho agent Michal Sivek. Pro iSport Premium mluvil o přípravách na draft, práci v Plzni i talentovaném bráchovi.