Češi v Detroitu: brzdící Filipové, přišel kanonýr Kubalík. Co místa v sestavě?

Jak se poskládají čeští hokejisté do sestavy Detroitu? • FOTO: Koláž iSport.cz Detroit už se přesvědčil, jak je důležité míti Filipy. Taky ví, co se na ledě děje, když Vrána letí. Česká parta se v kabině Red Wings zkrátka osvědčila, i proto ji v červenci obohatil další přírůstek. Kolonie krajanů v Motownu počítá s Dominikem Kubalíkem čtyři členy. Jaké jsou jejich vyhlídky před následující sezonou a co mají čeští legionáři za sebou? V článku iSport.cz se dozvíte více o jejich příbězích i předpokládaných pozicích v sestavě tradičního klubu z NHL.

Filip HRONEK (24 let) Sezona 2021/22: 78 zápasů - 38 bodů (5+33) Šlápl trochu na brzdu, jeho vývoj na zámořském poli ustrnul, pozici obránce č. 1 si zabral kreativní talent Moritz Seider. Hronkovi zkraje minulé sezony vytýkali, že práci nedává vše. Srovnal si hlavu, sezonu zvládl solidně. Teď jde o to, zda ze sebe dokáže vymáčknout víc, anebo se pohybuje těsně pod stropem možností. Potřebné body si ofenzivně laděný bek uhrává, nikdo by se ovšem v klubu nezlobil, pokud by v základních defenzivních úkolech přitvrdil. Čeká jej hodně důležitý ročník. Sumář 66 minusových bodů z posledních tří sezon nezní dobře. Filip Hronek v dresu Detroitu • Foto profimedia.cz

Jakub VRÁNA (26) Sezona 2021/22: 26 - 19 (13+6) GM reprezentace Petr Nedvěd o něm promluvil jako o záhadě. Tak to vidí i řada českých fanoušků. Highlighty z NHL jsou udivující, Vrána se po zámořském ledě vznáší, málokdo je schopný čapnout ho. V reprezentačním dresu na krátkodobých akcích se jeho schopnosti nedaří ždímat. Ale zpět na první scénu. Vrána je minimálně třicetigólový hráč, klíčová figura muničního skladu Red Wings. V NHL je doma, ví co a jak, navrch má kolem sebe spoluhráče, kteří jsou na něj napojeni. Dělají pro něj. Funguje to. Tady není o čem. Jakub Vrána v dresu Detroitu • Foto profimedia.cz

Filip ZADINA (22) Sezona 2021/22: 74 - 24 (10+14) Situace se může vyvrbit všelijak, šestce draftu z roku 2018 vypršela u Red Wings smlouva. Zadinova nastalá situace se dá shrnout do jedné otázky: „Tak je to v něm, nebo ne?“ Detroit si jej záhy po výběru na burze talentů tvaroval k obrazu svému, nehledě na stále velmi mladý věk by však uvítal rapidnější progres sebevědomého útočníka. Nejde jen o produktivitu, ale o celkový projev. Vypadá to spíš na třetí formaci, což mj. značí: „Musíš si hodně pomoci také ty sám.“ Zadina umí zakončit, to vědí všichni. Potřebuje být komplexnější. Filip Zadina v dresu Detroitu • Foto profimedia.cz

Dominik KUBALÍK (26) Sezona 2021/22 (Chicago): 78 - 32 (15+17) Do NHL vlétl famózně, v pozici nováčka zapsal 30 tref, v play off přidal další čtyři. Bravurní nástup! Ovšem i tady platilo otřepané, že víc poví až druhá sezona. Kubalík se z obláčku vrátil na zem, forma lehce zvadla, s ní ubylo i příležitostí ťuknout si to s exkluzivními hráči Blackhawks. Začal klasický boj o budoucnost, jakým prošli mraky hokejistů. Po třech sezonách jej Chicago pustilo k vodě. Kubalík je výtečný ranař, GM Steve Yzerman to ví. Jen potřebuje sebedůvěru, pak může z druhé vlny významně tlačit tým do play off. Dominik Kubalík v dresu Chicaga • Foto Barbora Reichová / Sport