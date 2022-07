V NHL dojal silným příběhem, nyní opět padl. Opilého Ryana zatkla policie

Americký útočník Bobby Ryan (vlevo) uchvátil NHL, když se po návratu z protialkoholní léčebny dokázal vrátit k hokeji. Do závislosti ale znovu zahučel • profimedia.cz

V zámoří byste zřejmě našli jen hrstku hokejových fanoušků, kteří by neznali příběh Bobbyho Ryana . Již bývalý americký útočník, který už v dětství zažil peklo, dojal celou NHL, když se dokázal dostat z problémů s alkoholem a vrátil se zpátky na led. Bohužel, vnitřní démoni dvojky draftu 2005 jsou evidentně zpátky. Pětatřicetiletý rodák z Cherry Hill byl totiž zatčen policií na letišti v Nashvillu, kde údajně silně opilý nejprve bez zaplacení odnesl zboží z jednoho obchodu a po zadržení nespolupracoval, neboť ani nedokázal stát na nohou. Někdejší hráč Anaheimu či Ottawy strávil několik hodin ve vězení.

Psal se 27. březen 2020, kdy Robert „Bobby“ Shane Ryan (původně Stevenson) poprvé od návratu z protialkoholní léčebny, kam nastoupil v listopadu 2019, naskočil do domácího utkání Ottawy a hned proti Vancouveru nastřílel hattrick. Tehdy štědře placený hráč Senators, který se neubránil slzám dojetí, zapůsobil na fanoušky, soupeře, vedení NHL i všechny z prostředí zámořského hokeje. Po sezoně 2020/21 si americký střelec dokonce převzal Bill Masterton Trophy za oddanost k hokeji.

Před dvěma roky byl tento počin brán jako krásný šťastný konec Ryanova krutého životního příběhu, který byl výrazně poznamenán otcovým pokusem o vraždu hráčovy matky a následnými problémy s alkoholem. Pravděpodobně nikoho by tehdy nenapadlo, že útočník, jehož v draftu NHL 2005 předčil pouze Sidney Crosby , znovu padne do propasti.

Na začátku týdne se Ryan, který předminulou sezonu ukončil profesionální kariéru v Detroitu, dostal do křížku s policií v Nashvillu. Na tamním Mezinárodním letišti si hokejista s 866 starty v NHL nejprve zašel do jednoho z obchodů, ze kterého si odnesl zboží, aniž by zaplatil. Když byli následně k místu přivoláni policisté, neměli těžkou práci s hledáním pachatele. Majitel stříbrné medaile z olympiády ve Vancouveru 2010 byl nalezen u nedalekého občerstvení, kde si objednával drink.

K Ryanově štěstí okradení obchodníci nepřistoupili k trestnímu stíhání, jelikož zboží, které někdejší forvard vzal, měl stále u sebe. Do vězení se ale stejně dostal za opilost na veřejnosti. Jak uvádí policejní zpráva, Ryan měl být silně pod vlivem, nespolupracoval, nevěděl, kde se nachází, ani kolik je hodin, dokonce se ani nedokázal udržet na nohou.

Následně byl Ryan dopraven do věznice Metro Nashville, kde strávil osm hodin. Policie poté stáhla obvinění a někdejšího snajpra Ducks či Red Wings propustila.