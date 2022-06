Andělé i démoni. Bartošákův příběh: cesta na vrchol, pak exces a pád

Patrik Bartošák nevylučuje, že by se mohl rozehrát v Jihlavě, kde trénuje. Nejradši by ale do zahraničí... • Michal Beránek (Sport)

Pořád patří k české brankářské špičce. Kopřivnický rodák v minulé sezoně válel ve finském Lahti, s klubem prodloužil smlouvu. Dokázal se vrátit do reprezentace, na olympiádě v Pekingu byl v nominované trojici reprezentačních gólmanů.

V každém klubu, pomineme-li krátké angažmá ve specifickém Chabarovsku, si vybojoval suverénní pozici jedničky. Parádní kariéru si však sám komplikuje excesy mimo hokejové arény. Tak velkými, že už se proti němu otevřeně postavila i část vlastní rodiny.

„Patrikovi stouply sláva a peníze do hlavy,“ říká bez obalu Bartošákův děda Jaroslav Bonk, táta bývalého vynikajícího útočníka Radka Bonka a dlouholetý trenér kopřivnické mládeže. Jeho rukama mimo jiné prošli třeba Václav Varaďa nebo Marián Kacíř. Devět let trénoval i svého vnuka, zná ho velmi dobře. Po všech stránkách. „Patrik v kostce? Za úspěchy může on, za neúspěchy všichni okolo. Je to těžké a smutné.“

Nejčerstvějším problémem reprezentačního brankáře je fyzické napadení táty Dušana, které otec nahlásil policii. „Byli jsme domluvení, že budeme hlídat vnuka, jel jsem pro něho,“ líčil Bartošákův táta. „Než jsem tam jel, volal mi otec jeho ženy, že Patrik asi v něčem zase lítá, že mají strach. Jestli bych mu otcovsky nedomluvil. Snažil jsem se mu domluvit a dopadlo to tak, že mě chytnul pod krk, vláčel mě celou chodbou a fláknul se mnou o protější sousedovy dveře.“

Kriminalisté Moravskoslezského kraje se incidentem zabývají. „Ostravští policisté přijali na začátku měsíce června 2022 oznámení o fyzickém napadení,“ potvrdila tisková mluvčí Eva Michalíková Blesku. „V současné době se tímto zabývají, a to v rovině přestupkového jednání.“ Policisté zatím Bartošáka nekontaktovali. Brankář jen přes advokáta vzkázal, že bude chtít své jméno očistit.

Výbušný odmalička

Paradoxní je, že právě otec Dušan a děda Jaroslav hráli v začátku kariéry Patrika Bartošáka klíčovou roli. „Začínal jsem v útoku, hrál jsem za starší a byl jsem suverénně nejhorší,“ popisoval Bartošák v minulosti pro Sport. „Myslím, že i naši už kolikrát uvažovali, že mě dají na jiný sport, protože jsem byl fakt tragéd. Ale strašně se mi líbilo, jak gólmani chytají puky do lapačky. Začátky byly těžké, pořád si pamatuju, jak jsem po třinácti gólech odjížděl z brány s brekem. Byla to zásluha rodičů a dědy, který nás trénoval, že mě u hokeje udrželi.“

Bartošák se nijak netajil tím, že povahou byl odmalička hodně výbušný. Na mistrovství republiky staršího dorostu, to už chytal za Vítkovice, například seřval čárového rozhodčího a obvinil ho z korupce. „Já jsem na ledě nervák, trochu jsem po čárovém vyjel a zeptal jsem se ho, kolik dostali. Normálně nás zařízli. Byl kolem toho velký poprask.“

S Vítkovicemi Bartošák slavil juniorský titul v roce 2011 a dařilo se mu pak i po odchodu do zámoří. V Red Deer Rebels (WHL) byl ve dvaceti jako první Čech v historii vyhlášen nejlepším brankářem WHL. K tomu byl zvolen i nejlepším brankářem celé CHL, která zaštiťuje všechny tři zámořské soutěže juniorů. Jako první evropský brankář vůbec. To se psal rok 2013.

„Jsem na kluka hrdý, velké ocenění,“ těšilo tehdy i jeho otce Dušana. „Po peripetiích, kterými si prošel v mládežnických reprezentacích, to je příjemná odměna. V šestnáctce, sedmnáctce a osmnáctce byl Patrik dost přehlížený, i když se mu dařilo.“

Na draftu 2013 si Bartošáka vybrali Los Angeles Kings ze 146. místa. Podepsal tříletý nováčkovský kontrakt a v roce 2015 pomohl Manchester Monarchs vyhrát Calder Cup v AHL. „Příští rok chci být jednička v AHL a třeba si vybojovat šanci na pár zápasů v hlavním týmu LA,“ plánoval.

Místo toho ale přišel první velký úlet. V listopadu 2015 byl Bartošák obviněn z domácího násilí vůči tehdejší americké přítelkyni. Policie ho obvinila dohromady z dvanácti přestupků, skončil ve vazbě. Kings mu okamžitě zrušili kontrakt, Bartošák se vrátil do Evropy.

Varaďa: Už to dál nešlo

Ve Vítkovicích znovu patřil k absolutní špičce, byl jednička na mistrovství světa 2019 (4. místo), vybojoval si lukrativní smlouvu v Třinci. Jenže postupně na povrch vyplavaly problémy se životosprávou. Když ho během reprezentační přestávky (listopad 2019) zadržela policie s alkoholem v krvi za volantem, u Ocelářů skončil. Bartošák pak přiznal, že osobní a psychické problémy řešil alkoholem.

„Už to dál nešlo, Patrik opětovaně hrubě porušil životosprávu a týmová pravidla, dal jsem mu několik šancí,“ popisoval trenér Václav Varaďa. „Je to pro mě těžké. Pochází z Kopřivnice jako já, jeho strejda Radek Bonk je můj nejlepší kamarád a znám celou rodinu, protože dcera chodila do třídy s Patrikovou sestrou. Především on sám s tím musí chtít něco dělat.“

Po měsíční léčbě závislosti se Bartošák k profesionálnímu hokeji vrátil. Na nejvyšší úrovni. Znovu se dostal do reprezentace, je oporou finského Lahti. Pochvaloval si, že díky prožitým peripetiím a rodině našel nový rozměr života. „Už nejsem jen hokejista, který si vždy na sebe připouštěl tlak. Teď chci být hlavně šťastný a dobrý otec, dobrý partner, šťastný člověk. Chci si užívat život a nestresovat se už kvůli hokeji.“

Podle táty, dědy i dalších lidí z vlastní rodiny se ovšem démonů zatím zbavit nedokázal.

O kauze píšou i ve Švédsku a Finsku

Spojení se skandinávským prostředím má Patrik Bartošák značné, působil ve finském Lahti, nebo ve švédském klubu MODO. Nyní proto švédský deník Aftonbladet informuje o rodinném incidentu českého brankáře, který měl napadnout svého otce Dušana.

„Patriku Bartošákovi se během jeho krátkého působení v MODO na konci sezony 2019/20 dařilo. Jenže mimo led je český brankář obklopen černými titulky. V roce 2015 byl nahlášen za napadení svou tehdejší partnerkou, což způsobilo, že ho Los Angeles Kings suspendovali. V roce 2019 řídil opilý, než nastoupil na léčení,“ píše novinář Jonathan Nilsson odkazující na článek deníku Sport.

Ve Finsku se pak na brankářovu adresu pro Mtvuutiset.fi vyjádřil generální manažer Pelicans Lauri Pöyhösen: „No jo, ale lidi jsou lidi a to je jeho soukromý život. Co bylo a stalo se, se vždy vyřešilo.“