Příběh padlé hvězdy dostal NHL. Návrat z léčebny, hattrick a slzy dojetí! | iSport.cz

Bobby Ryan slaví jeden ze tří gólů do sítě Vancouveru

Bobby Ryan slaví jeden ze tří gólů do sítě Vancouveru

Bobby Ryan slaví jeden ze tří gólů do sítě Vancouveru

Bobby Ryan slaví jeden ze tří gólů do sítě Vancouveru

V NHL se v posledních dnech píší příběhy, které zahřejí u srdce. Nedávno to byl gólman lomeno rolbař David Ayres, který musel zaskočit za dva zraněné brankáře Caroliny a vychytal Toronto. Teď pro změnu útočník Bobby Ryan z Ottawy, který se v prvním domácím utkání po návratu z protialkoholní léčebny prezentoval hattrickem. Když mu následně plná hala tleskala a vyvolávala jeho jméno, neubránil se na střídačce slzám.

Shrňme si krátce a v rychlosti Ryanovu kariéru. Ameriku reprezentoval na juniorském mistrovství světa, na draftu NHL byl v roce 2005 vybrán jako dvojka a předběhl ho jen sám pan Sidney Crosby.

Už ve druhém ročníku dal za Anaheim třicet branek a následovaly další tři třicetigólové sezony. V roce 2010 získal na olympijských hrách stříbrnou medaili... A finance? Dosud si v lize vydělal téměř 60 milionů dolarů. Idylka? Na papíře. Všechno není vždy tak snadné, jak to vypadá.

Bobby Ryan se narodil jako Bobby Shane Stevenson a jeho život se výrazně obrátil naruby v říjnu 1997, když mu bylo pouhých deset let. Tehdy jeho opilý otec Bob zbil svou ženu a jeho matku Melody tak zle, že musela být hospitalizována se čtyřmi zlomenými žebry, zlomeninou lebky a propíchnutou plicí.

Bob byl nakonec obviněn z pokusu o vraždu, a i když z této trojice za pár let po přestěhování z Kanady do Kalifornie znovu byla jedna rodina, Bob se stejně dostal do potíží. Tentokrát kvůli gamblingu.

To není ideální prostředí, ve kterém by mělo vyrůstat dítě. Takže i Bobby si pravděpodobně v průběh let pěstoval své démony. Vše vykrystalizovalo nečekaným přerušením kariéry právě na podzim 2019.

Už tehdy slabá Ottawa najednu přišla o svého nejlépe placeného hráče. I když Ryan už v tu dobu byl v nepohodě. Už pár let nepodával ideální výkony, minimálně ne ty, které by odpovídaly cap-hitu 7,25 milionu dolarů. A pak přišla rána, závislost.

S tou se ale dvaatřicetiletý hokejista popasoval statečně, a když se toto úterý vracel na ledě Nashvillu zpět k hokeji, mohl slavit dvakrát. Ten den byl totiž přesně 100 dní bez jediné kapky alkoholu. Zápas proti Senators, ve kterém nebodoval a odehrál v něm necelých šestnáct minut, pro něj byl velkou výhrou.

Tím pravým oceněním ale byla až čtvrteční bitva proti Vancouveru. Ryan byl hlavní hvězdou zápasu a nešlo jen o jakousi almužnu. Tohle si vážně vybojoval. Ve svém 827. zápase kariéry se totiž nejen popral, ale hlavně vstřelil hattrick!

VIDEO: Tak vypadal Ryanův hattrick

„To už je pořádně dlouho, co se mi něco takového povedlo,“ vyprávěl o svém prvním třígólovém zápase od prosince 2014. „Nevěděl jsem, co od toho dnes čekat. Prostě jsem si jen přál se zase herně o kousek posunout,“ vysvětloval pro NHL.com.

A celek asi předčil veškerá jeho očekávání. Už jeho první gól v 8. minutě mu udělal obrovskou radost. Za sebe tady asi měl splněno. Ale to nebyl zdaleka konec, vlastně naopak. V úplném závěru Ryan přidal druhý gól a už tam zaplněná Canadian Tire Centre hlasitě vyvolávala jeho jméno. Třetím zásahem byl dokonán zázračný návrat.

V tu chvíli už začali i Ryanovi spoluhráči klepat hokejkami o mantinel a hrdinovi se na střídačce začaly lesknout oči.

„Bylo to neuvěřitelné,“ chválil příznivce Ottawy. „V průběhu utkání pro mě bylo čím dál těžší udržet emoce na uzdě. Byl to vážně neskutečný večer a já chci všem moc poděkovat za podporu,“ pokračoval.

Díky jeho výraznému přispění tak Senators přerušili sérii čtyř porážek, naopak Canucks padli poprvé po třech výhrách. Trenér Travis Green ale sportovně přiznal, že tahle prohra určitým způsobem šla snést.

„Prohrát, nebo sledovat soupeře, jak vám dává gól, je vždycky nanic. Ale bylo skvělé vidět tu lidskost, když dav tleskal hráči, který si v životě prošel něčím skutečně těžkým. Bylo hezké ho vidět zpět na ledě,“ řekl Green.

VIDEO: Sestřih utkání Ottawa - Vancouver