Den, kdy přišel DOMINÁTOR. Před 30 lety Chicago poslalo Haška do Buffala

Mike Keenan se rozhodně neprojevil jako vizionář. Před třiceti lety, 7. srpna 1992, coby generální manažer Chicaga vyměnil Dominika Haška do Buffala. V podstatě za nic: výběr ve čtvrtém kole draftu a gólmana Stephana Beauregarda, jenž se posléze pakoval do Winnipegu za útočníka Christiana Ruuttua. „Byla to možná nejlepší věc, jaká mě mohla potkat,“ vzpomínal Hašek. Výměna do Sabres změnila jeho kariéru i celou NHL. Zrodila se legenda o Dominátorovi.