Nečas o Carolině: Ukážu, že mám na víc. Agent popsal detaily smlouvy

Dlouhé čekání je u konce, spekulace můžou ustat. Martin Nečas prodloužil o dva roky. Překlenovací smlouva mu v příští sezoně vynese 2,5 milionu dolarů (59,5 milionu korun), v ročníku 2023/24 si vydělá o milion dolarů víc. „Takhle jsem to chtěl, za mě ideální,“ pochvaloval si 23letý útočník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Může zůstat v jednom z nejlepších celků NHL, v klubu, kde to zná. Nový kontrakt je zároveň důkaz, že s ním Hurricanes stále počítají.

Proti úžasné, pandemií zkrácené sezoně 2020/21 udělal v té předchozí krůček zpátky. Znovu se dostal na 40 bodů, jenže k tomu najezdil téměř o třetinu větší počet zápasů. V pozici chráněného volného agenta se Nečas nemohl v požadavcích moc rozmáchnout a musel čekat, s čím přijde druhá strana. „Neměl jsem úplně ideální sezonu. V příštích dvou chci ukázat, co ve mně je, a doufám, že uděláme úspěch,“ pravil odhodlaně.

Jste tedy spokojený s tím, jak to dopadlo?

„Určitě jsem chtěl bridge deal na dva roky, za mě ideální. Myslím, že je to dobrá příležitost na to ukázat, co ve mně opravdu je, a přesvědčit, že pak můžu podepsat třeba nějakou delší smlouvu. Ale uvidíme. Teď se těším na další dvě sezony v Carolině. Všechno tam znám, budu se rád vracet. Věřím, že budeme mít dobrý tým a doufám, že uděláme nějaký úspěch.“

Situaci jste vzhledem k pozici chráněného volného agenta neměl moc ve svých rukou. Jste nakonec rád, že můžete v Carolině zůstat?

„O mně to nebylo vůbec. V tomhle postavení nemá hráč vlastně žádné právo věci ovlivnit, nemůže jít ani k arbitráži. Takže se musí domluvit. Řeknu to následovně: Kdyby vás chtěl klub opravdu obrat na penězích, může si to dovolit. To se sice nedělá, ale stát se to může. Tak je to prostě nastavené, ale já jsem rád, že to takhle dopadlo. Za ty dva roky můžu ukázat, co ve mně je.“

Dostal byste v průměru na sezonu víc peněz, kdybyste podepsal kontrakt na delší dobu?