Ruleta ve Vegas: zůstali švorc a Lehner jde na operaci kyčle. V záloze i Patera

Není to dávno, co se Vegas Golden Knights mohli pyšnit luxusním brankářským tandemem. Ať chytal Marc-Andre Fleury, či Robin Lehner, vyšlo to nastejno. Tahle dvojice v ročníku 2020/21 inkasovala nejmíň gólů v NHL, Fleury získal Vezina Trophy. Od loňského léta je pryč, klub se potřeboval vtěsnat pod platový strop. Minulý týden vyšla zpráva, že Lehner musí na operaci kyčle a vynechá příští sezonu. Ve městě hazardu zůstali švorc.

Tohle je krize. Horší načasování se snad nedalo vymyslet. Na trhu volných agentů byl letos k mání celý zástup schopných brankářů, včetně Darcyho Kuempera, aktuálního šampiona ve Stanley Cupu. Teď už je spousta velkých i středně velkých jmen rozebraná, výběr se zúžil. Robin Lehner bude patrně mimo další ročník. Jenže to oznámil pozdě a Vegas v brankářské ruletě nemají moc na koho vsadit.

Golden Knights na jaře poprvé za pět let existence nepostoupili do play off. Lehner byl ve své dvanácté sezoně v NHL každou chvíli zraněný, chytal 44 zápasů. Pokud nastoupil, nebylo to ono. Náhradník Laurent Brossoit se moc nepředvedl a nyní je na seznamu zraněných.

Český čekatel Jiří Patera