Eliáš mohl trénovat Devils. Proč odmítl? Popsal detaily Zachova konce

Stačilo kývnout a český hokej mohl mít trenéra na planetě NHL. Patrik Eliáš dostal nabídku od svých Devils zařadit se do realizačního týmu hlavního kouče Lindyho Ruffa v pozici asistenta. Nejproduktivnější hráč klubové historie New Jersey nakonec zvolil možnost B. Proč se tak rozhodl, vysvětluje v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz. A jakou šanci dává Václavu Varaďovi ohledně práce v elitní světové lize? Co vidí za odchodem a nenaplněnými očekáváními u Pavla Zachy?

V pátek na Vysočině se do toho znovu obul. Patrik Eliáš v rámci exhibice Martina Nečase a Jakuba Voráčka ukázal, že on tedy rozhodně nebude náležet do kategorie narůstajících břich. Figura vyšvihaná skoro jako v letech, kdy zvedal nad hlavu Stanley Cupy, herní nápady jako kdysi. Aby ne, po kariéře sportuje snad ještě víc než dřív. Co dřív nemohl, toho si dnes náruživě užívá. Kolo, běh, skialpy…

Devils před pár dny oznámili nástup nového asistenta hlavního kouče, jímž je Sergej Brylin, váš někdejší ruský parťák. Co té volbě říkáte?

„Super krok. Jsem rád. Sergej je hráč, který s Jersey něco vyhrál, spoustu toho v klubu zažil. Pokud se dává velká váha názorům, že bývalí hráči si mají cestu na trenérský post v NHL odmakat, tak on je toho příkladem. Sergej působil pět nebo šest let na farmě Devils, on si tu pozici, jak se říká, zaplatil. Fakt mě těší, že to je zrovna on.“

Ale proč u toho nejste vy?

„Bylo to téma někdy v květnu. Přišla otázka, jak to vidíme s rodinou, zda zůstáváme v Čechách, anebo plánujeme návrat do Ameriky. Kdybych se vracel do Států, tak zda bych měl zájem jít k týmu.