Ztracenci z Vegas mají po dietě bez play off zase hlad. Pomůže i Kessel

Phil Kessel byl nadšený. Podepsal jednoletou smlouvu s Las Vegas. „Skvělý tým, který chce vyhrávat. Už se těším,“ rozplýval se 34letý útočník. Odepisovaný svéráz, jenž vystoupal do nečekaných výšin. Zabiják trenérů, co má problémy s nadváhou a nebrání. Ale dvakrát získal Stanley Cup. Představuje to, čím byli Golden Knights na svém začátku před pěti lety. Místo „Zlatí rytíři“ jim říkali Golden Misfits. Druhé slovo znamená Ztracenci.