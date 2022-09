Letní Gudasova dřina: Medicinbal i práce v lese. Jak správně trefit hit?

Radko, kdy se na tak fyzicky náročnou práci začneš připravovat?

„Po sezoně si dávám dva až tři týdny pauzu, relaxuji. A pak zvolna a postupně začínám pracovat na kondici v propojení s dovednostmi, především hrou.“

Na co se zprvu zaměřuješ?

„Základem je aerobní vytrvalost, třeba kolo. To jedu nehledě na počasí. Natrénuji kondici a přitom šetřím klouby, kolena a kyčle. Navíc mi to nesmírně pomáhá psychicky. Jsem v přírodě, na čerstvém vzduchu. A rád využívám i outdoorové tělocvičny. Po půlce července už začínám chodit na led. Jdu čtyřikrát, pětkrát týdně na 90 minut do posilovny. Třikrát nebo čtyřikrát 45-90 minut na led, kde pracuji hodně na technice bruslení a práci s holí a následuje komplexní cvičení se střelbou. K tomu již zmíněné kolo, tenis, golf. Kolem 15. září, po deseti a půl týdnech přípravy, chci být v perfektní kondici, mít formu. Poslední týden před hlavním kempem, který začíná letos 22. září, trochu zvolním, abych měl dost síly a energie.“

Zařazuješ cviky, které tě připravují na hity a osobní souboje?