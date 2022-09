Nosek před novou sezonou: Máme na Stanley Cup. Může to být last dance

Pořád je to stejné. Tomáš Nosek má schopnosti, aby sbíral body, touhle cestou taky pomohl farmě Detroitu vyhrát v roce 2017 AHL. Jenže někdy musíte udělat krok úplně jiným směrem, abyste se upíchli v NHL. On na danou cestu přistoupil. Chodí na led bránit a dělat servis pro ostatní, zvykl si a je v tom dobrý, i když pořád možná ne úplně doceněný. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz mluví o svých metách i případném návratu z Ameriky zpátky.

Co sám čekáte od nové sezony v Bostonu?

„Mám vždycky ta největší očekávání, takže...“

Takže Stanley Cup, Hart Trophy a vítěz kanadského bodování?

(usměje se) „Hlavně ten Stanley Cup, proto jsem v NHL, za tím si jdu a chtěl bych se mu zase přiblížit, co nejvíc to půjde. Pokud možno, samozřejmě bych ho chtěl vyhrát, myslím, že tým na to máme. Vrátil se nám Krejča, takže by to mohlo být z pohledu Bruins lepší než v minulé sezoně a z osobního hlediska snad taky.“

Vnímáte atmosféru, že silná generace Bostonu dostává poslední šanci jít po Stanley Cupu?

„Pro tuhle výjimečnou partu, která v Bostonu roky hraje, to tak asi je. Krejča s Bergeronem jsou starší hráči, Marchandovi roky taky přibývají, Pastovi končí smlouva, bůhví co přijde dál. Může to být takový last dance slavné sestavy. Slušelo by jim, kdyby se došlo až ke kýženému úspěchu.“

Kromě Davida Krejčího přišel ještě Pavel Zacha , tím pádem v útoku je zase o něco těsněji. Bude i pro vás těžší si udržet místo?