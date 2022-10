Sharks vyrazili na fotbal. Meier si kousal nehty, Hertl se těšil na Prahu

San Jose Sharks před cestou do Prahy, kde odehrají první dva zápasy nové sezony NHL, zavítali do Berlína na fotbal. Tomáš Hertl, Radim Šimek a další tak viděli zápas Herty s Hoffenheimem • twitter.com/@SanJoseSharks

San Jose Sharks před cestou do Prahy, kde odehrají první dva zápasy nové sezony NHL, zavítali do Berlína na fotbal. Tomáš Hertl, Radim Šimek a další tak viděli zápas Herty s Hoffenheimem • twitter.com/@SanJoseSharks

Útočník Timo Meier však měl v zásobě ještě něco extra. Dva hráči z jeho fantasy fotbalového mužstva totiž bojovali přímo na hřišti – Nigerijec Chidera Ejuke nastoupil za Herthu a Španěl Angelino za Hoffenheim. První z nich si nahrával na vyrovnávací gól domácích, zápas skončil výsledkem 1:1. „Do fantasy ligy jsem zažraný. Takže jsem si trochu okousal nehty,“ přiznal 25letý rodák ze švýcarského Herisau.

Bundesligu takhle naživo ještě neviděl, ale patří k jejím oddaným fanouškům. „Ani na tomhle stadionu jsem nikdy nebyl. Sleduju však každý zápas, pokud to jde, už protože hraju fantasy ligu ‚KickBase‘. Musím se na zápasy dívat, abych se ujistil, jestli se hráčům z mého výběru daří,“ dodal.

Na historický stadion, kde se v roce 1936 konala letní olympiáda, vyrazilo všech 27 hráčů, včetně dvou Čechů Tomáše Hertla a Radima Šimka . Adam Raška se do sestavy pro Evropu nevtěsnal. S týmem šli na fotbal i trenéři. Zažili bouřlivou atmosféru, včetně sborového skandování, bubnů a záplavy vlajek. Na takové moře nejsou z Kalifornie a zápasů NHL zvyklí.

„Jsem vážně nadšený, že jsme tam mohli jít. Přestože člověk byl po dlouhém letu unavený, tohle mě opravdu nadchlo. Myslím, že je skvělé být v hledišti se všemi kluky a společně sledovat zápas,“ líčil Meier, který se těšil i na pár oblíbených jídel. „Nebudu lhát, rád si dám klobásu. Taky kebab. Obecně je jídlo v Německu podobné švýcarskému. Cítím se tady jak doma,“ pravil.

Jediným Němcem v sestavě Sharks je Nico Sturm. Vyrostl v Augsburgu a fandí Bayernu Mnichov. Do Berlína se podíval teprve potřetí, předtím tam zavítal jako junior a dokonce hrál na ledě ve Wellblechpalastu, kde celek San Jose poprvé trénoval. „Ve skutečnosti toho o městě zase tolik nevím. Kluci se mě pořád na něco ptají, ale říkám jim, že jsem tu taky cizí,“ usmíval se.

„Důvodem, proč jsme to udělali, bylo taky to, abychom se trochu aklimatizovali a seřídili svoje vnitřní hodiny,“ pokračoval Sturm. „Dorazíte do hotelu a chce se vám jít spát, ale musíte si den protáhnout co nejdál k půlnoci, abyste si zvykli na změnu času. Tyhle věci pomáhají. Taky máme v týmu spoustu nových tváří. Je to taky o tom, abychom se dali dohromady,“ vyprávěl 27letý centr, který přišel do Sharks z Colorada coby vítěz Stanley Cupu.

V Praze je doma zase Tomáš Hertl. Stal se jednou z hlavních tváří týmu San Jose a už v Berlíně se těšil na zápasy v O2 areně. „Ani jsem si nepředstavoval, že se s NHL někdy podívám do Prahy. Moc si toho vážím, že mám šanci si zahrát před celou rodinou a že mě uvidí všichni najednou. Navíc v O2 areně jsem hrál své první dvě profesionální sezony a jako kluk chodíval na Slavii. Je to skutečně pro mě i mou rodinu něco speciálního. Tahle šance může přijít jednou za život,“ vzkázal.

San Jose Sharks Vše o klubu ZDE