Radost pod Tatrami, tři Slováci začnou sezonu v NHL. Češi s jednou výjimkou

Video se připravuje ... Na začátku července se slovenský hokej rozplýval v euforii. Tři měsíce po historickém úspěchu na draftu NHL, který ovládl Juraj Slafkovský a hned za ním Šimon Nemec, má nyní důvod se opět radovat. Dva nejvýše draftovaní hokejisté přesvědčili ve svých klubech natolik, že začnou novou sezonu v hlavním týmu. Došlo i na jedno příjemné překvapení, které mělo původně působit v Mladé Boleslavi. O první šanci do poslední chvíle bojovalo i několik českých hráčů. Většinu z nich povolávací rozkaz (aspoň na úvod) těsně minul. Podle informací ze zámoří by se ale jeden Čech měl přeci jen dočkat. V článku iSport.cz se podívejte české a slovenské mladíky a jejich situaci na startu 106. ročníku nejslavnější hokejové soutěže světa.

Juraj Slafkovský Slovensko věk: 18

pozice: útočník

klub: Montreal Canadiens Poté, co vytáhlý klučina z Košic šokoval zámoří při vstupním draftu, si také urval místo v sestavě Montrealu. V záviděníhodné pozici ale rozhodně není jako zřejmě nejostřeji sledovaný hokejista za poslední měsíce. V průběhu přípravy, do které bronzový medailista z Pekingu naskočil už během léta, se nejen v médiích hojně mluvilo o hráčových nevyrovnaných výkonech. Slafkovský ale ustál prvotní enormní tlak. I když prožívá skvělé pocity, moc dobře si uvědomuje, že až teď začíná největší dřina. A tvrdá práce nekončí. „Když hrajete v NHL, tak se snažíte každý den dokázat, že sem patříte. Budu hrát nejlépe jak umím, což jsem dělal i předtím a budu v tom jen pokračovat. Jak dám do toho všechno, tak potom tu můžu zůstat dlouho,“ řekla poslední jednička draftu novinářům. Do úvodního utkání s Torontem by mohl nastoupit ve třetí lajně vedle Christiana Dvoraka a asistenta kapitána Brendana Gallaghera. Na velkou premiéru by měli dorazit i rodiče. „Hned jsem jim psal, že mohou přijet. Doufám, že to stihnou a budou tu, přiznal útočník.

Šimon Nemec Slovensko věk: 18

pozice: obránce

klub: New Jersey Devils Až do uzávěrky soupisek týmů NHL se čekalo, jestli dvojka letošního draftu ustojí po sérii škrtů i závěrečné zúžení. Povedlo se, odchovanec Liptovského Mikuláše dostal přednost před zkušenějším Kevinem Bahlem a zřejmě nebude chybět v sestavě New Jersey pro úvodní duel s Philadelphií. Nicméně mnozí experti se domnívali, že sezonu by měl začít na farmě. Stejného názoru byl také Patrik Eliáš, legenda Devils. „Je to běžný proces a věřím, že mu to jen pomůže zvyknout si na jazyk, životní styl, přítomnost v týmu či systém. Také jsem si tím prošel. Nechtěl jsem, ale velmi mi to pomohlo,“ řekl bývalý český reprezentant pro šport.sk. U Nemce vidí ještě rezervy, ocenil však zadákův fantastický ofenzivní talent a instinkty. „Do budoucna vynikající obránce,“ věří Eliáš.

Pavol Regenda Slovensko věk: 22

pozice: útočník

klub: Anaheim Ducks Po draftu zřejmě největší slovenské překvapení. Nebýt odvahy vypravit se za oceán do velkého neznáma a zkusit štěstí, oblékal by dvaadvacetiletý útočník nyní dres Mladé Boleslavi, kde měl dokonce podepsanou smlouvu. Neodmítnutého lasa z NHL, které si vysloužil po skvělých výkonech v reprezentaci, se ale chytil nečekaně skvěle. V přípravě bojoval a zazářil. Během šesti duelů v barvách Ducks nastřílel rodák z Michalovců tři góly a čtyřikrát asistoval. Výsledek? Nikdy nedraftovaný hráč si řekl o místo v závěrečné nominaci Anaheimu, čímž podle slovenských médií „dokonal michalovský sen“. Premiéru v nablýskané NHL by si měl Regenda připsat ve středečním duelu proti Seattlu.

David Jiříček Česko věk: 18

pozice: obránce

klub: Columbus Blue Jackets Osud letos nejvýše draftovaného českého hokejisty byl dlouho nejistý. Vrátí se do Plzně? Zůstane v zámoří, ale zamíří na farmu? Vyšla druhá možnost. Účastník bronzového mistrovství světa ve Finsku se však až do posledního škrtu urputně držel v hlavním týmu Columbusu. O místo v sestavě Blue Jackets se pral dokonce déle než starší krajan Stanislav Svozil. Mladý obránce byl dokonce chválen trenérem Bradem Larsenem, kterému až do závěrečného zúžení kádru dělal těžkou hlavu při rozhodování. „O Jiříčkovi už toho dost vím, pozorně jsem ho sledoval v development kempu. Má skvělý pohyb, věří svým nohám. Je silný, má opravdu dobrou střelu. Myslím, že malý led by mu mohl vyhovovat,“ říkal kouč během září. Přesto si šikovný bek na první šanci v NHL bude muset počkat. O patro níž v AHL bude hrát za Cleveland Monsters.

Filip Král Česko věk: 22

pozice: obránce

klub: Toronto Maple Leafs O šanci dostat se do sestavy Maple Leafs bojuje odchovanec brněnské Komety už dva roky. V průběhu minulé sezony byl dokonce povolán do hlavního týmu, do zápasu NHL ale nenaskočil. Nyní měl český zadák znovu nakročeno k premiéře, když zůstával na soupisce Toronta mezi prověřenými beky až do konce přípravy. Závěrečnému škrtu se ale nevyhnul a znovu tak oblékne dres Marlies. Každopádně od Krále si v kanadském klubu do budoucna hodně slibují. Je docela možné, že v nyní startující sezoně už debutu v NHL dosáhne.