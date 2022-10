Mrázka (zase) zradilo tělo. V Chicagu stihl jen tři zápasy, pak se ozvala třísla

Je to tady znovu. Petr Mrázek odstoupil po druhé třetině z pátečního zápasu Chicaga s Detroitem. V sobotu netrénoval, v neděli ho Blackhawks zařadili na listinu zraněných. Důvod? Problémy s třísly. Za rok už potřetí. „Udělali jsme to kvůli přesunům na soupisce. Ale vím, že znovu navštíví lékaře,“ uvedl kouč Luke Richardson s tím, že zdravotní přestávka 30letého gólmana by neměla trvat dlouho.