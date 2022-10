Příběh Ironmana Kessela: zavržen v Torontu, Poháry s Pens a nyní rekord

Postupně se proti Philu Kesselovi obrátili nároční fanoušci Maple Leafs, z kanadské metropole ho doslova vyhnali. Vysvobození přišlo po trejdu do Pitts • profimedia.cz

Pětatřicetiletý útočník Vegas oslavil zápis do historie stylově. Na ledě San Jose vstřelil čtyřstý gól v soutěži a pomohl k výhře 4:2. „Je to pro mě velký večer,“ užíval si Phil Kessel. Rekordní šňůru táhne od 3. listopadu 2009, kdy debutoval v dresu Toronta. Je to přesně 4739 dní.

„Má moje velké uznání, je to obdivuhodná věc. Je kouzelné, jak to všechno do sebe zapadlo. Zaslouží si to,“ řekl kouč Bruce Cassidy, jenž přišel stejně jako americký střelec ke Golden Knights letos v létě. „Stále ještě dobře bruslí, ty jeho mladé nohy tam kmitaly,“ chválil veterána.

Uplynulo už téměř třináct let od chvíle, kdy Kessel naposledy vynechal zápas. „Je v tom i dávka štěstí, že se nezraníte jako jiní kluci, kteří se ocitnou ve špatný čas na špatném místě. Philovi se dařilo tomuhle vyhýbat,“ dodával Cassidy k jeho železnému zdraví.

„Opravdu čekáte, že bych to měl vědět?“ reagoval nový rekordman pobaveně, když se ho na poslední absenci zeptali novináři. Absolutně netušil. „Budete si to muset vyhledat,“ smál se. Stalo se, bylo to 31. října 2009 při duelu Toronta s Montrealem.

O tři dny později pak začala neskutečná jízda rodáka z amerického Madisonu. Jaké se za tím skrývá tajemství? Žádné nehledejte. Bohatě stačí „jen“ velká láska k hokeji, oddanost a vytrvalost. „Vždycky jsem byl kluk, který raději hrál, než někde seděl,“ vyprávěl pro nhl.com.

„Samozřejmě tam bylo i dost zdravotních problémů, už si je všechny ani nepamatuju. Ale vždy jsem si řekl: ‚Kašlu na to, jdu na led, protože chci hrát.‘ A měl jsem doteď prostě i štěstí,“ líčil.

Série se mohla přetrhnout letos v březnu, kdy s manželkou očekávali narození prvního dítěte. Ještě coby hráč Arizony nastoupil v Detroitu na jedno střídání a pak spěchal k porodu. Majitel Coyotes mu dokonce zajistil soukromý let. Kouč Arizony André Tourigny pak prozradil, že Kessel chtěl odehrát dokonce celý zápas.

Tohohle tvrďáka prostě nic nezastaví. Z prvního místa historických statistik nyní vymazal obránce Keitha Yandlea, jenž se zastavil na 989 duelech v řadě. „Když o tom přemýšlíte, je to opravdu něco neuvěřitelného,“ přidal se s poklonami hvězdný centr Vegas Jack Eichel.

Málokomu se povede sehrát všechna střetnutí základní části třeba aspoň tři čtyři sezony v kuse. Kesselovi se to podařilo dvanáct ročníků v řadě. Musel se neustále vyrovnávat s velkým fyzickým i mentálním opotřebením.

Je tak trochu sportovní nezmar. A důkaz, že nemusíte mít úplně vyrýsovanou postavu, abyste se prosadil mezi nejlepšími. Talentu měl ale vždy vrchovatě. A hlavně vůli, touhu prorazit. Na začátku kariéry ho přibrzdila rakovina varlat. Když jí porazil, ještě víc ho to zocelilo.

Ne vždy měl cestu nahoru umetenou. Často musel poslouchat posměšky, právě kvůli zavalitější postavě a životosprávě. Dobírali si ho, že se přecpává hotdogy. Býval také kritizován za výkony na ledě. Nejvíce to schytal v Torontu, kam přišel v roce 2009 z Bostonu.

Tlak v hokejem poblázněném městě bývá obrovský. Při působení u Maple Leafs měl několik veřejných incidentů se zástupci médií, jednoho z nich nazval idiotem. Valila se na něj kritika, že prý fláká tréninky, má bídnou fyzickou kondici, nedává hře všechno, při zápasech nebrání…

„Phil je schopen tři týdny v kuse zářit a pak tři týdny být úplně nepoužitelný,“ kritizoval ho i tehdejší kouč Toronta Ron Wilson. Takže i když Kessel střílel spoustu gólů, v šesti sezonách čtyřikrát překonal metu třiceti branek, byl častým terčem.

Postupně se proti němu obrátili také nároční fanoušci, z kanadské metropole ho doslova vyhnali. Vysvobození přišlo po trejdu do Pittsburghu, kde ožil a skvěle zapadl do týmu, se kterým vyhrál v letech 2016 a 2017 dva Stanley Cupy. Do Poháru si pak dal oblíbené hot dogy.

Nastupoval trochu schovaný ve stínu hvězd v čele se Sidneym Crosbym. Ale na ledě byl ohromně platný. „Hlídáte si Crosbyho a další, a pak na vás vyrukuje ze zálohy takový střelec, děsně rychlý. Hodně nedoceněný hráč,“ chválil ho kouč soupeřů z Tampy Jon Cooper.

Začal se měnit i Kesselův mediální obraz velkého talentu, ale zároveň problémového a náladového hráče. Hlasy z kabiny svědčí o opaku. Žádný sobec, ale týmový parťák. „Je to skvělý chlap,“ prohodil současný spoluhráč Alex Pietrangelo. „Kluci ho milují,“ přidal se i trenér Vegas Cassidy.

V NHL sehrál Kessel přes 1200 zápasů a blíží se tisícovce bodů (aktuálně 959). Co dál? „Hokej mě pořád baví. Dokud to tak bude, chci hrát co nejvíc,“ má jasno.

V zámoří si už pomalu zaškrtávají datum 17. listopadu, kdy by mohl šňůru zápasů bez pauzy protáhnout na magickou tisícovku.