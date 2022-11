Manažeři NHL o své práci. Trenér z Česka? Jsme tomu otevření, když...

Oba vystudovali na Boston University a šéfují americkým klubům v NHL z pozice generálního manažera, ale jinak mají odlišné příběhy. Nejen proto, že se věkem liší o čtvrt století.

David Poile, 72letý Kanaďan, byl kapitán, nejlepší střelec a nejužitečnější hráč v týmu Huskies v NCAA. Obdržel Lester Patrick Trophy jako uznání za mimořádný přínos hokeji v USA, obdržel ceny GM i výkonného ředitele roku NHL. Jako člen soutěžního výboru NHL pomohl s inovacemi, jako jsou rozhodující nájezdy v základní části soutěže a odstranění červené čáry. Dlouhodobě hraje klíčovou roli při výběru hráčů a trenérů pro národní týmy USA. Působil jako generální manažer amerického týmu na olympiádách a na mistrovstvích světa.

Letos oslavil 40 let působení v lize, je nejdéle pracujícím generálním manažerem v historii NHL. Kdysi, jako nejmladší GM nastoupil k Washington Capitals a hned se s nimi, poprvé v jejich dějinách, dostal do play off. Počtem 1500 vítězství a čerstvě 3000 utkání je nejlepším GM v historii. Nashville Predators dovedl do finále Stanley Cupu v sezoně 2016-17.

Mike Grier, 47letý Američan, si v NHL i zahrál. A rovnou přes tisíc utkání, z toho tři sezony v San Jose Sharks. Tam byl dobrým lídrem a nosil „A“ na dresu. Myslím si, že to mu také mohlo pomoci k dnešní pozici u Sharks. Dobří holubi se přeci vracejí.

Po skončení kariéry si prošel postupně pozice profesionálního scouta NHL, paralelně trénoval v soutěži středních škol, aby si udržel kontakt s ledem. Okusil i pozici asistenta trenéra v NHL a po osmi letech zkušeností v managementu se letos v létě stal vůbec prvním černošským generálním manažerem v ligové historii. Dosud velké tabu, do budoucna prolomené ledy a šance pro další schopné manažery tmavé pleti.

Dveře na pozici GM jim byly v NHL zavřeny více než sto let. Jen Florida Panthers měli nedávno Bretta Petersona v pozici asistenta GM a Tampa Bay Lightning vloni dokonce i první útočnou lajnu, celou z Afroameričanů (Daniel Walcott, Mathieu Joseph, Gemel Smith). Na lavičce NHL se dosud neobjevil žádný hlavní trenér tmavé pleti.

Ještě k náročnosti výběru generálního manažera. Jonathan Becher, vlastník Sharks, odhadl, že organizace strávila více než 200 hodin pohovory s různými kandidáty. „Bylo to velmi důkladné a někdy až vyčerpávající,“ řekl. „Grier tu práci dostal také proto, že získal skvělé recenze z New York Rangers, Buffalo Sabres i Boston University. Tam všude jsme volali a přesvědčili se, že Mike má kvality, které jsme hledali. Mike je skutečným důkazem jednoho z principů naší organizace. Existuje jen velmi málo kandidátů, kteří mají sílu charakteru, aby vedli tak velkou organizaci.“

Davide, co vás stále žene kupředu, kde berete chuť a energii?

Poile: „Pocházím z hokejové rodiny. Mám hokej v krvi. Můj otec Bud hrál NHL za pět různých týmů Original Six a v roce 1947 vyhrál s Leafs pohár. Po svých hráčských dnech Bud vedl nejlepší farmu Detroit Red Wings v Edmontonu. Jako malý jsem sedával vedle hráčů-profíků, mezi trenéry, manažery, agenty. Nasákl jsem tím a do budoucna mě to zavázalo. A když jsem skončil s hraním na úrovni farmy, vystudoval jsem univerzitu, pak mi slavný Cliff Fletcher nabídl job v Atlantě. A kolotoč se roztočil. Teď jsem starý, ale nemám čas stárnout, jsem mezi mladými lidmi. Každé ráno, když vstávám, vím, že se nebudu nudit. Čeká na mě tolik výzev a úkolů. Nikdy to není stejné. Například říjnový trip do Evropy. Včera v Bernu, dnes v Praze, za dva dny zase v Americe. Během letu přes moře musíte vyřešit spoustu věcí, uzavřít kádr, některé hráče poslat na farmu nebo jinam. V letadle je čas s novým vlastníkem klubu probrat taky spoustu záležitostí, informovat ho, jak to funguje v týmu. Pro něj je hokej především byznys, potřebuje, aby firma vydělávala. Tak chce být v obraze.“