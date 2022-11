Blümel se pere o NHL: Ve Philadelphii to na mě dolehlo. Ztuhly mi nohy

Zápas v NHL máte, gól taky. Jak vlastně vypadají další mety?

„Udržet se tady co nejdéle a získat v Dallasu nějakou pozici. Klidně to může být i za cenu, že si najdu úplně jinou roli, než ve které jsem hrál dřív. Chci se udržet v NHL.“

Je v ní všechno tak nablýskané, jak jste si dřív maloval?

„Ještě víc. (usměje se) Navíc teď jsem dostal povolání z farmy asi na nejlepší trip, který může v sezoně přijít (Philadelphia, Tampa, Florida). To si užijete šíleně, kdybyste pak letěli do Winnipegu, je to určitě jiné. Ještě na farmě jsme hráli proti Manitobě, která právě hraje taky ve Winnipegu a shodou okolností jsme se tam střídali s Dallasem. Tam máte hotel, halu a děsnou zimu. Na Floridě se ale rozzáříte: wau, tohle je NHL! V sezoně si zajdete na pláž, což vám dá i šílenou energii.“

Zase pro nás, kdo vyrůstal na filmu „Mystery, Aljaška“, kde do mrazu na sever přijedou hrát New York Rangers, je NHL spíš ten Winnipeg. Časy se mění, co?

(usměje se) „No jo. Ono i tohle má kouzlo, když se letí do Kanady nebo na sever. Jen je tam zima. Když se v NHL rozkoukáváte a najednou přiletíte na Floridu, jste jak v ráji.“