Na farmu? Do Pardubic? Ne, Sedlák skočil do první lajny, zaskočil i kouče

Lukáš Sedlák se dostal do šance • ČTK / AP / Matt Slocum

Hrát za tým bez budoucnosti může být i docela fajn. Ano, v případě, že se vlastní budoucnost může zlepšit. Nejzajímavější na Philadelphii jsou retro kalhoty, ve kterých chodí při retro zápasech na rozbruslení. Jinak jsou Flyers organizací, kterou čeká dlouhá éra na dně NHL. Na druhou stranu pro Lukáše Sedláka dobrá možnost ukázat, co umí. Farmář v Coloradu? Nová posila Pardubic? Ani jedno, John Tortorella mu dal šanci v první lajně. „Nečekal jsem to,“ přiznal kouč.

Často slyšíte, že abyste se chytili v NHL, potřebujete být ve správný čas na správném místě. Ale co když je to místo opravdu špatné? Může být tak strašně špatné, že je vlastně ideální. Ne, žádná blbost. Do zmíněné scény dobře pasuje story českého útočníka Lukáše Sedláka.

Když ho Colorado umístilo v půlce října na waiver, chvíli myšlenkami už seděl v letadle. V Česku by se mu okamžitě rozjel kontrakt s Pardubicemi. V Dynamu by se opět potkal s Tomášem Hykou a Romanem Willem, s kamarády, se kterými si tak sedl v Čeljabinsku. Krok Avalanche znamenal, že se ho klub zdarma a bez náhrady vzdá v rámci NHL. Kdyby si ho nikdo nevybral, zamíří na farmu.

Ve 29 letech něco, co nechcete. Tím spíš, když v posledních sezonách platil Sedlák za jednoho z nejlepších hokejistů, kteří hráli v Evropě. Ještě jednou si přál zkusit boj o místo za mořem.

Působil tam už v letech 2011-2019, dlouhá práce vedla nakonec do sestavy Columbusu. Přesněji řečeno na její hranu: v zápase pár minut, na ledě drobky, úkoly výhradně defenzivní.

Plány s letadlem směr extraliga změnila Philadelphia. Tým, který se řítí na dno celé NHL. Nemá hvězdy, nemá dobrou obranu, nemá dlouhý seznam slibných mladých hráčů (vyjma brankáře Cartera Harta). Má jen nevýhodně podepsané borce s kariérním maximem za sebou a taky hodně velkou marodku.

Flyers jsou nyní týmem s horším výhledem než Arizona. Ale pro hráče typu Sedláka vlastně i ideální štace. Můžete ukázat, že máte na víc, než si ostatní myslí. Kde jinde byste měli dostat líznout?

Český útočník začal ve čtvrtém útoku. V bídě, kdy tým sbíral porážky, trenéra Johna Tortorellu napadlo, že by ho mohl zkusit vytáhnout výš. „Vidíte, že se dovede dostat na puk a dobře pracovat s prostorem,“ poznamenal na útočníkovu adresu.

Takže dva zápasy v elitních formacích? Sedlák se odvděčil 4 body (1+3). Naposledy se proti New York Islanders blýskl dvěma nahrávkami. Čas na ledě se zastavil na hodnotě 19:06, což je nejvyšší hodnota, jakou si za 184 klání v NHL zapsal.

„Nečekal jsem, že bude v mém týmu hrát sedmnáct minut a víc,“ přiznal Tortorella, že ho Sedlák překvapil. Vedl ho už v Columbusu, tam ho měl zařazeného v pracovní četě. Kde je potřeba vyplnit díra, tam se strčil Sedlák. Dobře brání, vyhraje buly, zblokuje střelu, nezkazí kombinaci, rychlost mu nedělá problém. „Umí dát gól, když odešel z NHL, začal je střílet v KHL. Takže doufejme, že mu tohle v jeho další cestě pomůže a pomůže to i nám,“ vyznal se kouč. Český útočník se mu zalíbil.

Na podobnou šanci v NHL Sedlák čekal od začátku kariéry za mořem. Dostanete minuty i přesilovku. Když zklamete, opona se zatáhne, možná už se nikdy nevytáhne. Zazáříte? Pokračujete, uhráli jste si šanci pro příště. Čím delší dobu nahoře vydržíte, tím silnější pozici získáváte.

Flyers jsou po odchodu Jakuba Voráčka a Clauda Girouxe v mezidobí. Nastala přestavba? Chystá se útok Stanley Cup? Neděje se ani jedno, ťape se na místě. Zajímavý pohled na klub nabídl Marcus Heyes, redaktor webu Philadelphia Inquirer. Víte, proč klub najal excentrického kouče Johna Tortorellu? „Věděli, že chronické nedostatky týmu, který špatně sestavil generální manažer Chuck Fletcher, budou zastíněny chronickými nedostatky Johna Tortorelly,“ napsal ve svém sloupku.

Jinými slovy, hokej Flyers bude stát za houby, kádr není zrovna silný, obecně se s tím počítá. Takže přišel trenér, který nemá směrem navenek úplně uhlazené způsoby. Občas vulgárně odpálí novináře, jindy uraženě odejde z tiskovky, případně odsekává. Víte, že se o něm bude mluvit. „Prostě než se všechno zlepší, bude to ještě horší,“ přidal Heyes.

Před posledním zápasem s Islanders Tortorella na pět otázek při tiskové konferenci odpověděl pouhými devatenácti slovy. Je to chytrý psycholog, který si vybudoval nadhled? Nebo uražená holka ze čtvrté třídy? Jak kdy.

Když jeho tým prohrává, divočí. Takže když 10. listopadu Philadelphia padla v Columbusu, nepřišel na tiskovou konferenci, což se v NHL zkrátka nenosí. Proč? „Do toho vám nic není,“ zavrčel.

Za pár dní zase pronesl, že o žádném hráči Flyers konkrétně nic už neřekne. Proč prohrál jeho soubor podesáté v řadě? „Nemám odpověď.“

Jednou z verzí, proč prchlivý kouč vede Philadelphii, je, že generální manažer Fletcher dobře pochopil, že svými tahy způsobil malér. Nejhorší hřích spáchal v létě 2021. Obětoval 1. kolo dratfu, 2. kolo draftu a Roberta Häga za přeplaceného Rasmuse Ristolainena (5,4 milionu ročně), který má nejlepší časy v NHL za sebou. Tortorellovy výstřelky by mohly zamaskovat, že tým hraje bídně. Víc se bude řešit kouč než hra. Nakonec pak možná větší kritiku v médiích schytá trenér než Fletcher.

V daném prostředí Sedlák teď plní svoji životní výzvu. Má smlouvu na jeden rok, pokud ve Philadelphii dostane podobnou roli, kterou měl v Čeljabinsku, může ligu překvapit. Jen potřebuje zůstat produktivní, držet si Tortorellovu přízeň.

A že Flyers skončí u dna NHL? Patrně ano. Jediné pozitivum zní, že v rámci retrosérie dresů nastupuje klub na rozbruslení ve fešáckých kalhotách. Odkazují na začátek 80. let, kdy v nich Philadelphia hrála zápasy.