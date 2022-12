Voráček přiznal: Až osm otřesů mozku, ale chci se vrátit. Jednou řeknu víc

Vypadá to, že Jakub Voráček v této sezoně dohrál. Český hokejista ve službách Columbusu už měsíc nenastoupil do zápasu, stále ho brzdí následky po několika otřesech mozku. V pondělí na tiskové konferenci přiznal, že se v probíhajícím ročníku do NHL patrně už nepodívá. „Šance, že se vrátím ještě v této sezoně, je velmi nízká,“ řekl při krátkém výstupu před zámořskými reportéry. O konci kariéry se zatím úspěšný útočník nezmínil.

Voráček chce naopak zabojovat o návrat mezi elitu světového hokeje. „Samozřejmě se pokusím udělat maximum pro to, abych se vrátil, ale je to dlouhodobý proces. V tuto chvíli nevidím šanci, že bych se v blízké budoucnosti zapojil do hry. Ale udělám vše, co je v mých silách, abych naskočil zpátky na led.“

Někdejší kapitán reprezentace uvedl, že během dosavadní kariéry v NHL zapsal do své lékařské zprávy sedm či osm otřesů mozku. „A pak jsou nějaké, u kterých si doktoři nebyli stoprocentně jistí,“ řekl.

Komisionář ligy Gary Bettman dlouhodobě popírá souvislost mezi nárazy do hlavy během hry a takzvanou boxerskou demencí (CTE), kdy se v pozdějším věku projevují právě následky otřesu mozku. NHL schytává kritiku za to, že své hráče o této problematice blíže neinformuje.

„Jednou vám o tom řeknu víc, ale teď o svých symptomech mluvit nechci,“ odmítnul Voráček rozebírat svůj problém.

