Varování pro Voráčka. Hokejisty straší „boxerská demence“, NHL proti vědě

První je Jaromír Jágr, za ním Patrik Eliáš. Třetí nejproduktivnější Čech v historii NHL? Jakub Voráček (33). Během kariéry se osmkrát trápil s otřesem mozku, poslední úraz utrpěl na začátku listopadu. Návrat? Pokusí se, ale růžově jeho hokejová budoucnost nevypadá. „Trochu se obávám, co by se mnou bylo, kdybych dostal další velkou ránu,“ pronesl. Vlivný agent mu na dálku popřál jen to nejlepší. Upozornil ale na degenerativní onemocnění mozku, ze kterého mrazí.

Poslední zápas v NHL Jakub Voráček dohrál, neodstoupil z něj. Ve Finsku dokonce vstřelil 4. listopadu první gól sezony, za Columbus odehrál téměř 19 minut. Duel proti Coloradu měl jen takový drobný detail, Dryden Hunt ho holí klepl přes obličej. Blbá náhoda, nepříjemnost? Zprvu se tak zdálo. Jen druhý den se dostavily symptomy spojené s otřesem mozku.

Od té doby český útočník nehraje. „Samozřejmě se budu snažit o návrat, ale může to být dlouhý proces. Zatím to nevidím tak, že bych v blízké budoucnosti hrál. Ale udělám vše, co půjde, abych se pokusil vrátit,“ pronesl v pondělí k novinářům. Sezval je, aby jim řekl, jak na tom je.

Stručně řečeno: nic moc. Jak se u něj zranění projevuje, si nechal pro sebe. Nerozebíral svůj zdravotní stav do hloubky. Jen je jasné, že kariéra třetího nejproduktivnějšího Čecha v historii NHL je v ohrožení. Sám řekl, že prodělal sedm až osm zdokumentovaných otřesů mozku. Přidal, že vedle nich i nespočet malých, kdy si nejste jistí, jestli to otřes mozku byl, nebo ne.

Vždycky se vracel zpátky tak brzy, jak to bylo možné. „Protože jako hokejista děláte všechno proto, abyste byli zase na ledě,“ vysvětlil. A přidal, že ho nikdy nikdo nenutil: „Všechna rozhodnutí byla vždycky na mně.“ Jenže teď je opatrný. „Trochu se obávám, co by se mnou bylo, kdybych dostal další velkou ránu, jestli bych byl schopen ráno vstát z postele.“

Otřesy mozku jsou velmi citlivé téma. NHL tady udělala kus práce, snažila se vymítit tzv. „open ice hity“, kdy hráč vede puk a absolutně netuší, že se ho právě chystá někdo uprostřed hřiště lovit. Srážky vedené ze slepého úhlu jsou ty nejnebezpečnější. Liga svými pravidly dostala z ligy i ryzí bitkaře, takže ubylo i ran pěstí do hlavy.

Ale podle mnohých může dělat ještě víc. „Přeji Jakubovi samozřejmě jen to nejlepší,“ napsal na svůj Twitter agent Allan Walsh, který zastupuje třeba brankáře Marca-André Fleuryho. Ovšem hned upozornil na problémy spojené s CTE (chronická traumatická encefalopatie), které se říká „boxerská demence“. Jedná se o onemocnění mozku vyvolané častými údery do hlavy. Nejdřív pozorujete výpadky, kdy zapomenete, v jaké škole máte dítě, kde bydlíte. Příznaky se postupně zhoršují.

„Gary Bettman (šéf ligy) popírá souvislost mezi kumulativními nárazy hlavy a CTE. NHL neinformuje své hráče o nebezpečnosti opakovaných nárazů do hlavy. Vyskytují se při běžných zápasech NHL a mohou vést k CTE nebo jiným neurologickým poruchám v pozdějším věku,“ upozornil hned Walsh.

Liga konzistentně tvrdí, že jde o sporné téma. Ale podle výzkumu několika univerzit, jenž byl zveřejněn v létě, není sporné vůbec nic. Výsledek říká, že opakované údery do hlavy jsou jasnou příčinou CTE, která způsobuje degenerativní poškození mozku. Nemocí trpěli v minulosti Stan Mikita, nebo Bob Probert. „Neexistuje tady žádná přímá souvislost,“ tvrdil vždycky Bettman.

Váha studie, kterou liga zatím nebere vážně? Vytvořilo ji čtrnáct předních odborníků, kteří analyzují údaje pomocí metodiky, která pomohla jasně odhalit souvislost mezi kouřením a rakovinou plic. „Důkazy jsou přesvědčivé,“ řekl generální ředitel nadace Concussion Legacy Foundation Chris Nowinski pro server The Star. Reakce NHL? „Jeden lékařský článek neurčuje náš názor na tuto problematiku,“ odmítl výzkum ale druhý nejvyšší muž ligy Bill Daly. „Nepřekvapuje mě to,“ kontroval Nowinski. „Pouze to znamená, že on, nebo lidé, pro které pracuje, nemají zájem o dané problematice kriticky přemýšlet,“ dodal.

Daly se opírá o starý text vydaný v roce 2017, jehož autor rezignoval později na svoji pozici kvůli plagiátorství. Po zveřejnění nové studie vybídl ligu legendární brankář Ken Dryden, aby zahájila politiku nulových nárazů do hlavy. NHL to ale v plánu nemá. „Takové pravidlo je velmi snadné navrhnout, ale je obtížné, ne-li nemožné, ho zavést,“ odpálil myšlenku Bettman.

„Víte kde, je problém?“ vznesl otázku Nowinski. „Lidé, kteří vedou sport, nechtějí riskovat, že jejich zisk klesne o deset procent, když zmizí zásahy do hlavy. Ovšem riziko vzniku CTE by mohlo klesnout o devadesát procent. Tihle lidé ale neriskují. Možná bychom měli nechat rozhodovat právě ty, kteří riskují,“ dodal.

Jakub Voráček si podle pondělního rozhovoru dobře uvědomuje, že končí sranda. Vrátí se jen v případě, že bude mít stoprocentní jistotu. Jestli ukončí kariéru? Stála za to i bez zisku Stanley Cupu.

