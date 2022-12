NHL ONLINE: Kubalík s Hronkem proti Tampě, Mrázek čelí Nashvillu

Noční hokejový program ze středy na čtvrtek servíruje sedm zápasů NHL. Detroit Red Wings s českými hokejisty Filipem Hronkem a Dominikem Kubalíkem hrají doma proti Tampě Bay. New Jersey (Vítek Vaněček) startuje na hřišti Floridy. Petr Mrázek v brance Chicaga chytá proti Nashvillu. Radek Faksa v dresu Dallasu nastupuje do duelu s Edmontonem. V akci by měli být rovněž čeští brankáři Karel Vejmelka (Arizona) a Lukáš Dostál (Anaheim). ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.