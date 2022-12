Boston jde po Stanley Cupu, chystá trejd pro Kanea. Kdo může odejít?

Přestoupí Patrick Kane do Bostonu? • Reuters

Krásný to pohled na tabulku NHL pro českého fanouška. Ať už vaše srdce patří kterémukoliv celku mezi zámořskou elitou, Boston je momentálně nejsledovanější klub v tuzemsku. Teď se možná blíží zásadní trejd, který by mohl Bruins ještě více přiblížit vytouženému grálu. Podle zámořských spekulací chce klub získat Patricka Kanea z Chicaga. Platový strop Bruins však není nafukovací a ve frontě na něj nejsou sami.

Je to už jedenáct let, co se naposledy tým ze státu Massachusetts radoval ze zisku Stanley Cupu. V bráně tenkrát stál nepřekonatelný Tim Thomas, obranu měl pod palcem Zdeno Chára a vepředu se činil David Krejčí.

Celkově se Boston radoval v historii šestkrát a letos se tým pod vedením kouče Jima Montgomeryho prezentuje takovým hokejem, že po právu musí patřit ke žhavým adeptům na titul číslo sedm v pořadí klubové síně slávy.

V týmu se to navíc hemží českými hráči. Před sezonou k Davidu Pastrňákovi, Tomáš Noskovi a Jakubu Zbořilovi přibyl navrátilec David Krejčí po intermezzu na Hané a také Pavel Zacha. Mezi své krajany navíc poprvé nahlédl také Jakub Lauko.

Vzhledem k tomu, že Boston poměrně jednoznačně vládne celé NHL, je to příjemné zjištění při té tradiční masáži o poklesu kvality českého hokeje.

Abyste ale zvedli nad hlavu trofej takového kalibru, musí se vám sejít naprosto vše od týmové chemie, nadstandardního gólmana, prázdné marodky až po kvalitní a citlivé doplňování kádru během sezony.

A možná se právě jeden takový chytrý přesun blíží. Patrick Kane je celou kariéru v NHL spjat se Chicagem Blackhawks a najednou má přijít rošáda? Podobně je na tom i Jonathan Toews. Oba pánové jsou inventářem klubu, zažili s ním tituly v letech 2010, 2013 a 2015 a teď by minimálně jeden z nich měl dopomoci na stupínek nejvyšší také Bostonu, který se o oba veterány zajímá.

Dle blízkého zdroje celé situace však není Toewsův přestup do Bostonu úplně reálný, jak ohledně kapitána Blackhawks informoval portál Boston Hockey Now.

Naopak se mnohem více nahlas mluví o Patricku Kaneovi. Šikovný křídelník působí v Chicagu už poněkud vyčpělým dojmem a neskrývá nespokojenost nad současným stavem klubu.

Blackhawks se nyní dusí ve vlastní šťávě. Týmu Petra Mrázka se vůbec nedaří. Naposledy inkasovali tvrdý direkt 1:7 na domácím ledě od newyorských Rangers, což Chicago momentálně odsuzuje k poslední příčce v celé tabulce NHL.

„Vím, že právě teď, pokud jde o Blackhawks, je to Patrick Kane, o kterého by Bruins měli zájem," pronesl generální manažer Chicaga Kyle Davidson. Zároveň se hovoří o zájmu Rangers a před sezonou bylo jméno Kane spojováno také s Edmontonem, Torontem či Buffalem.

Přesun by dával smysl všem zúčastněným. Chicago po úrodných letech musí hledět k přestavbě týmu směrem k draftu. Odchod jedné z ikon poslední dekády by znamenal také finanční úlevu. Ze sportovního hlediska by naopak sám útočník mohl pookřát v týmu, kde může zabojovat o svůj čtvrtý titul v NHL. Nabízí se však jedno zásadní ale...

Bruins mohou na soupisku dopsat ještě jednoho hráče, ale Kane vydělává zhruba o milion dolarů více než v současnosti nejlépe placený hráč Bostonu Charlie McAvoy.

Pokud se Kane má stěhovat na východní pobřeží, zákonitě budou muset přijít škatulata v sestavě kolem Pastrňáka a spol. A je otázkou, jestli by příchod hvězdného Američana neodnesl i někdo z českých legionářů.