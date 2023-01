Pasta potěšil klučinu a zdravil Česko. Je to jeho Boston! I když nebodoval…

Jedno z nejslavnějších míst ve světě sportu. Nejenom pro milovníky baseballu je Fenway Park uctívaný stadion, který byl otevřený v dubnu 1912. Tedy pět dní po zkáze Titaniku…

Už podruhé hostil zápas NHL v rámci Winter Classic. Legendární stánek, v němž hrají Boston Red Sox, sledoval hokejovou show. Dorazilo 39 243 lidí, slavnostní buly vhodil Bobby Orr, legenda Bruins a nejspíš nejlepší obránce všech dob.

Ve studiu NHL přidával postřehy Wayne Gretzky. Slavná liga zasadila venkovní zápas do blyštivých kulis. A čekalo se: co předvede David Pastrňák?

26letý kanonýr, pro kterého to byl třetí venkovní zápas, do něj naskočil jako nejlepší střelec v historii Winter Classic. V minulých dvou duelech se trefil čtyřikrát, k tomu přidal asistenci. Tentokrát vyšel naprázdno, ale i tak smutnit nemusel.

Se spoluhráči si na konci ve společném kolečku zaskákali, pak si pořídili společnou fotku. „Zdravím všechny fanoušky do Česka. Právě jsme dohráli zápas, atmosféra výborná. Doufám, že jste všichni koukali a ještě jednou šťastný nový rok. Tak čau!“ zdravil české příznivce ve vzkazu na Twitteru.

I pro něj to byl nezapomenutelný moment. Baseball miluje, často na něj chodí. Je to sportovní fanatik. Uctil Red Sox speciální hokejkou. Zabalil ji do zelené barvy, aby to ladilo k proslulému stadionu Fenway Park, na němž se píše historie MLB.

Před zápasem dostal od místního umělce sochu ze špaget. „Je to úžasný!“ rozplýval se. Potom přišlo další překvapení. Speciální bunda se zlatým nápisem Bruins. „Pasta“ jako módní guru byl z květinových motivů nadšený.

Také při rozbruslení byl centrem pozornosti. Na oči nasadil sluneční brýle, které potom daroval jednomu z fanoušků. Kustoda poprosil, aby je donesl malému klučinovi, jenž byl navlečený do dresu s číslem 71 a nápisem HALL.

Malý fanoušek si je hned pyšně nasadil… Havířovský patriot znovu ukázal, proč je tak oblíbený. Před zápasem si se spoluhráči vyzkoušeli i baseballový odpal, v rámci tradičního rituálu vzal na led švédskou přítelkyni Rebeku a maminku Marcelu.

„Bylo to úžasné. Musím jí dát obrovský kredit. Vychovala pořádnýho hokejistu, přitom sama neumí bruslit,“ chechtal se před zámořskými reportéry.

V samotném zápase odehrál přes osmnáct minut, ale bodově vyšel naprázdno. Když ke konci utkání hráli Penguins bez brankáře, moc nechybělo, aby se dostal k zakončení.

Což neklaplo. Ale i tak mohl být spokojený. Bruins potvrdili, že jsou lídrem celé NHL, přidali výhru číslo 29.

Na rozdíl od minulého venkovního utkání, kdy teplota klesla na minus dvacet, to tentokrát pro hráče i fanoušky bylo příznivější. Bylo kolem plus deseti. Lidé se neklepali zimou, od úst jim nešla pára, nemuseli mít kulichy zaražené hluboko do čela.

Hlavním hrdinou byl Jake DeBrusk, střelec obou gólů. „Když se tady rozhlédnu, je to nádherné. Celý Fenway Park ve žluté, příznivci slaví…“ reagoval útočník. „Zápas byl cool. Dlouho jsme lidem nedali důvod k radosti, ale nakonec se to povedlo otočit.“

Bruins prohrávali, nemohli se prosadit, ale nakonec i díky asistenci Davida Krejčího se to povedlo. Vedle něj a Pastrňáka na led naskočili i další Češi. Pavel Zacha, Tomáš Nosek a obránce Jan Rutta v dresu Penguins.

Z hokejového hlediska to dlouho nebylo žádné úchvatné představení. Ale nakonec měl zápas grády. Především pro DeBruska to byl životní zážitek.

„Bude se na něj vzpomínat. Stejně jako na muže předchozích velkých momentů. Ocitne se mezi nimi, lidi si tohle budou pamatovat hodně dlouho,“ prohlásil útočník Charlie Coyle o nečekaném hrdinovi.

Předtím, v únoru 2021, to byl Pastrňák, který v rámci NHL Outdoors u jezera Tahoe zazářil hattrickem.

Český kanonýr si zatím ve 37 zápasech připsal 50 bodů (25+25) a zůstává hlavní hvězdou Bruins. „Pomohl nám stát se, kým teď jsme. Když mluvíme o stylu Bruins, tak je to zejména Davidův Boston,“ uvedl ještě před duelem na jeho adresu kouč Jim Montgomery, jenž vede Boston první sezonu.

A hned se s ním usídlil na špici ligy. I díky „Pastovi“.