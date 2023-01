Vrána na odstřel? Vztahy ochladly, na farmě je nulový, mluví se o trejdu

Žádný gól, jedna asistence a šest minusových bodů v šesti zápasech. Jakub Vrána na farmě Detroitu po opuštění asistenčního programu strádá. Kouč Derek Lalonde poznamenal, že pokud není produktivní v AHL, není připravený na NHL. Do Red Wings se 26letý útočník nevrátí, rozhodně ne v brzké době. Nejvíc se mluví o tom, že je na odstřel a klub ho vymění. Jenže kam s ním?

Už se zdá, že jediným způsobem, jak celou ságu ukončit, by mohl být trejd. Jenže ani tohle řešení není v případě Jakuba Vrány jednoduché. Celky z nižších poschodí NHL se soustředí spíš na to, jak získat v loterii první výběr v draftu a tím šanci na jackpot v podobě Connora Bedarda.

Týmům, jež pomýšlejí na play off a chtěly by dozbrojit, se zase nedostává dost prostoru pod finančním stropem, nebo nehodlají zaplatit plnou cenu.

V nově budovaném týmu Red Wings měl patřit Vrána po příchodu z Washingtonu k ofenzivním tahounům. Taky jím byl, i když po operaci ramena přišel o pořádnou porci zápasů. V 39 utkáních, jež za Detroit sehrál, však nastřílel 22 gólů a připsal si 32 bodů. Patřil k lídrům ligy v přepočtu branek na 60 minut, což je údaj vycházející z času, který dotyčný stráví na ledě.

I nová sezona začala snově. Ve dvou úvodních utkáních měl gól a asistenci. A potom šlus. Vránu poslali do asistenčního programu NHL a NHLPA, který pomáhá hráčům a jejich rodinám při problémech s duševním zdravím a návykovými látkami.

Klub ani hráč přitom neuvedli konkrétní důvod, proč do něj vstoupil. Vrána program opustil 16. prosince, začal trénovat s týmem Red Wings a záhy byl poslán na rozehrání do AHL. Po dvou měsících bez hokeje připomínal v nižší soutěži pouhý stín snajpra, který dřív tak řádil mezi elitou.

Jeho další setrvání v organizaci zůstává nejisté. Minulý týden ho generální manažer Steve Yzerman překvapivě zařadil na listinu nechráněných hráčů. Red Wings potřebovali na soupisce udělat místo pro navrátilce Robbyho Fabbriho. Volba padla na českého útočníka, ačkoli Detroit měl v sestavě tři brankáře, což nebývá zvykem.

Rozhodnutí vyvolalo údiv, přišlo jen 18 dní poté, co Vrána opustil asistenční program. Zároveň vypovídá o zhoršení vztahů mezi hráčem a Red Wings, kteří by se tak zbavili osvědčeného střelce v podstatě zadarmo. Ale žádný tým nebyl ochoten vzít ho se všemi závazky v plné výši, tedy s poměrnou částí jeho platu pro zbytek této sezony plus 5,25 milionů dolarů (asi 117 milionů korun), jež si má podle smlouvy vydělat v příštím ročníku.

Vránovi je teprve 26 let, ale zřejmě nezapadá do budoucích plánů Detroitu. Pokud se zájemce nenajde, pravděpodobně zůstane v Grand Rapids, neboť místa na soupisce Red Wings se ještě víc zaplní, až se vrátí po zranění Tyler Bertuzzi a Filip Zadina. V AHL si v noci na sobotu připsal první asistenci. Vrána má pořád skvělou hráčskou historii, a kdyby se mu opět dařilo, Red Wings můžou přitlačit, aby ho líp prodali. Anebo je pořád šance, že by ho vzali ještě zpátky?

Tým za předchozí tři zápasy skóroval jen čtyřikrát, zoufale potřebuje góly. Vrána je zatím nedává ani na farmě. Kouč Derek Lalonde ho však úplně neodepsal. „Věřím v potenciál, který Vrána má. V Grand Rapids nedal gól, teoreticky se to snadno povídá. Ale pokud střelec neskóruje a má v sobě velký potenciál, vždycky doufáte, že se projeví,“ dodal trenér Detroitu.

Kdo z Čechů může být k mání

Radko Gudas (Florida), obránce

Na konci prosince se po zranění vrátil do sestavy, končí mu tříletá smlouva s Floridou. Změna v takových případech ještě před vypršením kontraktu nebývá nic neobvyklého. Třeba Edmonton se rozhlíží po bijci jako on nebo Jake McCabe z Chicaga. Dobrý tým, ale tuhá zima a vysoké daně.

Karel Vejmelka (Arizona), brankář

Pokud chcete gólmana na play off, tady je. Klenot zahrabaný v poušti. Coyotes si ho v březnu pojistili tříletou smlouvou, ale zaskví se skvělým výkonem a nic. Jeho cena roste, jinde by zářil jak Hellebuyck či Sorokin. Problém s brankáři měl Edmonton, údajně po něm šilhají LA Kings.

Filip Zadina (Detroit), útočník

Sedm týdnů ztratil kvůli zranění v dolní části těla, ale už se vrací. Může patřit do šestice elitních útočníků, ale taky nemusí, záleží, jak se chytne. Změna by mu třeba prospěla. Štěbetalo se o ní už před rokem. Až si v Detroitu vyřeší Vránu a brankáře, možná znovu nadhodí téma Zadina.