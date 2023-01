Mrázek vychytal šampiony, vděčný byl i Čechovi: Mohl by u nás zůstat déle

Český gólman Pavel Francouz se po téměř měsíci vrátil do branky Colorada • ČTK / AP / Charles Rex Arbogast

Do branky se postavil poprvé od 1. ledna. Na výhru v chicagském dresu ale Petr Mrázek čekal ještě déle. Naposledy dotáhl Blackhawks ke dvěma bodům 3. prosince proti New York Rangers. Celkově má třicetiletý rodák z Ostravy z 15 startů na kontě pouze tři vítězství v sezoně, což není zrovna chvályhodný počet. Triumf nad úřadujícími šampiony NHL si ale náramně užil. Ještě aby ne, když v Chicagu momentálně hostí fotbalovou legendu Petra Čecha.

Bývalý vynikající fotbalový brankář a Mrázkův velký kamarád si u Blackhawks splnil sen, když si v hokejové výstroji mohl s profesionály z NHL zatrénovat. A jak se zatím zdá, Chicago je v době Čechova pobytu neporazitelné. Novináři se tak Mrázka po zápase s Avalanche nemohli nezeptat na slavného hosta. „Možná, že by tu mohl zůstat déle,“ usmíval se někdejší gólman Detroitu, Caroliny či Toronta.

Podle chicagského hlasatele Chrise Vosterse se Mrázek z legrace ptal, zda by Čecha neangažoval do broadcastového týmu Blackhawks. „Chci říct, hej, jdu do toho,“ napsal broadcaster na twitteru.

Mrázek poté, co si zatrénoval s legendou Chelsea, proti Coloradu z 33 střel pochytal 31 pokusů (93,9% úspěšnost zákroků). Byl klidný, vytasil i několik parádních zákroků. Po právu byl i kabinou zvolen hlavní hvězdou. Od útočníka Lukase Reichela dokonce převzal pás pro nejlepšího hráče zápasu. „Byl to dobrý pocit, vyhrát pro nás, obzvláště po dvou výhrách, což je hezké. Musíme to ale dál roztočit, abychom… se naučili vyhrávat zápasy,“ řekl Mrázek po domácí výhře.

K pravidelným výhrám a vítězným sériím vede v Chicagu ještě dost dlouhá cesta lemovaná porážkami a pobyty v suterénu nablýskané zámořské soutěže. Proti posledním vítězům Stanley Cupu ovšem zanechalo příjemný dojem a to i bez zraněného střelce Patricka Kanea. Byť dali Blackhawks svou nedisciplinovaností pětkrát příležitost Coloradu v přesilovce, všechna oslabení dokázali úspěšně ubránit.

„Se všemi zbraněmi, které (Avalanche) mají, vás mohou kdykoliv donutit zaplatit za chyby. Naše hra v oslabení byla celý večer synchronizovaná. Odvedli jsme velkou a kurážnou snahu,“ ocenil útočník Chicaga Taylor Raddysh práci celého týmu proti hvězdné partě kolem Nathana MacKinnona či Calea Makara.

Mrázek se na třetí výhře v brankovišti Chicaga podílel také asistencí. Při gólu na 2:1 za brankou vlastně „jen“ podržel puk pro Isaaka Phillipsem. Mladý bek následně poslal puk na rozjetého Andrease Athanasioua, který v úniku překonal Pavla Francouze. Plzeňský rodák se do akce vrátil po téměř měsíci stráveném také na marodce.

Český reprezentant předčil svého krajana, který v minulé sezoně pomohl Avalanche ke Stanley Cupu, jistějším výkonem v brance, ale i zásluhou úspěšné trenérské výzvy. V 56. minutě se Alexi Newhookovi sice podařilo překonat ostříleného gólmana Blackhawks, spoluhráč z Colorada Mikko Rantanen ale proti pravidlům posunul Mrázkův beton, čímž brankáři nedovoleně překážel v bránění. Rozhodčí trefu po přezkoumání videa neuznali.

„Bylo to na hraně. Rantanen upadl i kvůli zákroku soupeřova obránce, ale také zasáhl hokejkou beton brankáře. Šel po volném puku a těžko říci, zda by jej trefil, kdyby ho zadák nesrazil. Chápu tedy, proč gól nakonec neuznali, ale nedivil bych se, kdyby branka platila," hodnotil situaci kouč Avalanche Jared Bednar.

Každopádně Blackhawks si vedení a třetí výhru za sebou ve zbývajících minutách pohlídali. Pro poslední tým ligy jde v sezoně o druhé nejpovedenější období v ročníku. Lépe si Chicago vedlo pouze mezi 16. – 26. říjnem, kdy vyhrálo čtyřikrát v řadě. O čtvrtý triumf za sebou se pokusí v sobotu proti momentálně parádně rozjetému Seattlu. Do akce by se již mohl vrátit i Kane.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:40. Lafferty, 22:05. Athanasiou, 47:11. Raddysh Hosté: 11:51. Rodrigues, 31:42. Makar Sestavy Domácí: Mrázek (Stauber) – S. Jones, McCabe, Murphy (A), J. Johnson, C. Jones, I. Phillips – L. Reichel, Domi, Kurashev – Raddysh, J. Toews (C), T. Johnson – Entwistle, Dickinson, Athanasiou – R. Johnson, Lafferty, Blackwell. Hosté: Francouz (Georgijev) – D. Toews, Makar (A), Girard, E. Johnson, MacDermid, B. Hunt – Lehkonen, MacKinnon (A), Rodrigues – Newhook, Compher, Rantanen (A) – Cogliano, Helm, L. O'Connor – MacDonald, Meyers, Kaut. Rozhodčí Sutherland, Brenk Stadion United Center, Chicago Návštěva 16 532 diváků

