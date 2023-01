Petr Čech na půdě NHL. Čelil hráčům Chicaga, připsal si dva cenné skalpy

Čech se téměř dvacet let držel na vrcholu coby fotbalový brankář, mezitím se čas od času posadil za bicí a koncertoval se skupinou Eddie Stoilow. Po konci aktivní fotbalové kariéry se ale rozhodl, že se bude věnovat hokeji.

40letý plzeňský rodák nedávno podepsal roční kontrakt s britským klubem Chelmsford Chieftains, který nastupuje ve třetí divizi. Občas si zatrénuje s profesionálními týmy z nejvyšší soutěže, v úterý ovšem pokořil další milník.

Připojil se k týmu z NHL. Bývalý fotbalový brankář dorazil za Petrem Mrázkem, jenž momentální působí v Chicagu. Oba pojí už dlouholeté přátelství, hokejový reprezentant ikonu Chelsea či Arsenalu obdivoval, v minulosti ho v Londýně několikrát navštívil.

Teď se situace obrátila. Čeští parťáci nejprve v pondělí blbli na fotbalovém hřišti, Mrázek nechytl ani jednu Čechovu penaltu a fotbalovou legendu prostřelil dvakrát z pěti pokusů. „Nebyl jsem úplně špatný, trefil jsem i břevno," smál se Mrázek v reportáži Chicago Sun Times. „Tréninku" přihlížela i hrstka spoluhráčů.

O den později měl navrch nad Čechem zase Mrázek. Oba totiž vyrazili na led, někdejším členovi vedení „Blues" si zachytal na tréninku Chicaga, na hlavě měl helmu se vzorem britské vlajky.

Po oficiálním tréninku na něj na zahřátí pálil trenér brankářů, od modré ho pak prověřili obránci a na závěr se na českém obojživelníkovi vyřádili útočníci. A jak si vedl? Zastavit elitní hráče v souboji jeden na jednoho byl ohromně obtížný úkol, přesto si připsal dva cenné skalpy. Ze hry vyřadil Andrease Athanasioua a Tylera Johnsona.

„Čelíte nejlepším hráčům světa, takže musíte očekávat, že budou mít dobrou střelu, budou chytří a budou mít kontrolu," líčil upřímně Čech. „Ale snažíte se zacelit mezery a zkoušíte je číst, což je těžší. Celkově jsem si to opravdu užil. Byla to pro mě zkušenost k nezaplacení." Na Instagramu za příležitost Chicagu Blackhawks děkoval.

Čeští brankáři se znají už téměř deset let, Mrázek za Čechem jezdil do Londýna, oplátka se chystala už víckrát. Kvůli pracovnímu vytížení se fotbalová ikona dostala do USA až po nedávném konci v Chelsea.

„Je skvělé vidět, že jsme se tak sblížili a že máme šanci se potkat," uvedl Mrázek, který často krajanovi posílá videa se zpětnou vazbou na hokejový trénink. A třeba Čechovi takové prátelství pomůže během angažmá v Chelmsfordu.

Posune se ještě výš?

