Pasta SHOW na All-Star NHL! Na ledě hrál golf, napodobil slavný film

Na led naskočil v černém dresu Bruins. Na zádech měl jmenovku Gilmore. Groteskně mával publiku, na ledě komicky poskakoval, nešikovně pálil do puku. Přesně tak ztvárnil herce Adama Sandlera, který měl hlavní roli ve slavném filmu Happy Gilmore (Rivalové) z roku 1996.

Mladík jménem Happy v něm snil o kariéře hokejisty, pro ledový sport však neměl potřebný talent. Náhodou však zjistil, že jeho divoký styl střelby není pro hokej vhodný, mohl by se však uchytit v golfu.

A právě golfovou hůl při své show vzal David Pastrňák do ruky. Putterem plácal do puku. Po první neúspěšné ráně hůl zahodil, pak začal znovu povzbuzovat diváky. Ty hecoval taky nedávno skončivší obránce P. K. Subban, který akci přímo z ledu moderoval. Lidi však ve stylu správného golfového publika ztichli. Až v moment, kdy Pasta kotouč dopravil do branky, začali aplaudovat.

Český showman pak vystřihl přesnou kopii oslavy ve stylu Happyho Gilmorea. Od hodnotících dostal 38 ze 40 možných bodů. V porotě seděla tenistka Viktorie Azarenková, herci Adam DiMarco s Dylanem Playfairem a hvězdy wrestlerské WWE Montez Ford a Angelo Dawkins.

„Měl jsem jasno. Věděl jsem, co chci předvést,“ smál se pak Pastrňák, jemuž dělal nosiče holí spoluhráč z Bruins Linus Ullmark.

Jako už tradičně přišel na akci v pestrobarevném obleku. V něm se pak taky pohyboval kolem ledu, když nebyl ve výstroji. „Nic barevnějšího jsem v životě neviděl. Upřímně mu závidím, protože já bych neměl odvahu si na sebe něco podobného vzít. Na něm to vypadá hezky, na mně by to bylo hrozné,“ smál se na show rovněž přítomný trenér Bostonu Jim Montgomery.

Jak dopadly tradiční soutěže NHL All-Star?

nejtvrdší střela:

Elias Pettersson (Vancouver) - 166 km/h

nejrychlejší bruslař:

Andrej Svječnikov (Carolina) - 13,7 sekundy

nejpřesnější střelec:

Brock Nelson (NY Islanders) - 12,4 sekundy