Mela o Vejmelku! Kolem gólmana je v NHL živo. Kdo by ho mohl získat?

Pohádka pokračuje. V létě 2021 se poměrně překvapivě vydal Karel Vejmelka do Ameriky. Arizona mu dala na zkoušku roční kontrakt. Spíše se počítalo s farmou. Jenže Vejmelka v přípravném kempu nadchnul natolik, že už do sezony vstupoval jako klubová jednička. Ve stejném režimu pokračuje i v tomto ročníku.

Když se podíváte na obyčejné gólmanské statistiky, bradou zem vytírat nebudete. Průměr 3,2 inkasovaného gólu na zápas, úspěšnost 90,7 procenta. K tomu třináct výher z 35 startů. Až přímé sledování utkání Coyotes vám spolu s analytickými daty ukážou Vejmelkovu výjimečnost.

Vejmelka v sezoně zápasy 3 výhry 13 průměr 3,19 úspěšnost zákroků 90,7 % čistá konta 3

Nebýt jeho, Arizona by byla v tabulce Západní konference na úplném dně. Český brankář dokáže uloupit zápasy, z nichž by podle herního obrazu neměl jeho klub brát ani bod. Vejmelka podle metrik pochytal téměř 16 gólů nad očekávání. V celé NHL je v tomto ohledu mezi gólmany osmý. Před ním jsou jen aktuální či nedávní uchazeči o Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana soutěže.

Fanoušci Coyotes si „Veggieho“ zamilovali. Je však dost možné, že o něj během příštích týdnů přijdou.

„Kdyby dorazila správná nabídka, Coyotes by byli podle mých informací ochotní Vejmelku pustit. Má skvělou sezonu, mezi kluby je o něj velký zájem,“ míní expert kanadské stanice Sportsnet Jeff Marek.

Vejmelka má smlouvu ještě na dvě příští sezony, v průměru si vydělá jen 2,7 milionu dolarů. Na výkony, jaké předvádí, velmi malá částka. I to je důvod, proč kolem něj už nějakou dobu krouží dravci. Web The Athletic dal brankáře ve svém žebříčku hráčů pod radarem, kterých by se mohla týkat únorová výměna dresu, na třetí místo.

„Dělá obrovské pokroky. Má všechny předpoklady k tomu, aby se stal opravdu elitním brankářem NHL,“ říká generální manažer Arizony Doug Armstrong. „Během kariéry jsem měl možnost pracovat s celou řadou vynikajících gólmanů, nikdy se ale nestali hvězdami přes noc. Je potřeba čas, trpělivost a důvěra. Karel na sobě musí pracovat. Čeká ho dlouhá cesta, pořád je ale mladý a má všechno před sebou. Mám z něj moc dobrý pocit,“ přidává GM.

A co případný trejd? „Uvidíme, co se bude dít. Možné je všechno. Teď jsme ale šťastní, že takhle kvalitního gólmana máme.“

Soupisky pro ligový finiš se uzavřou 3. března. Kdo by mohl mít o Vejmelkovy služby zájem? Podle uznávaného zámořského novináře Elliotta Friedmana by Čecha rád získal Washington. Tandem Darcy Kuemper – Karel Vejmelka by se mohl zařadit mezi ty nejlepší v lize. Co by mohli Capitals nabídnout? Mluví se o dánském útočníku Larsi Ellerovi a čtvrtém kole příštího draftu.

Nahlas se debatuje taky o zájmu Pittsburghu, Los Angeles či Buffala. Je jasné, že Arizona bude chtít za svou jedničku adekvátní protihodnotu. Útočníka či obránce do prvních dvou lajn, případně mladý talent. Na druhé straně je otázka, zda se do obchodu bude protistraně chtít. Rodák z Třebíče pořád v NHL neodchytal ani stovku duelů a na play off koukal jen v televizi. Jasně, druhý rok po sobě předvádí skvělé výkony. Riziko však stále vidíte.

Mezi vůbec největší ryby v sádce s označením trade deadline patří Vejmelkův spoluhráč Jakob Chychrun. Spolu s vynikajícím komplexním obráncem by mohl český brankář v rámci jedné výměny vytvořit obří blockbuster. Trhák.

Co na množící se dohady říká sám Vejmelka? „Dostalo se to ke mně asi jako ke všem, jsou to ale jen spekulace, se kterými nic neudělám. Vím, že to může nastat, ale nijak to neřeším. Zájem beru jako ocenění mé práce. Pokud by existovala šance jít do týmu, který může vyhrát Stanley Cup, byl by to další splněný sen. Nemusí to ale nastat a budu stejně rád za pokračování v Arizoně,“ řekl před pár dny v rozhovoru pro idnes.cz.

V komunitě příznivců Coyotes pak koluje vtip, který říká, že pokud chce Arizona opravdu získat superstar Connora Bedarda, měla by urychleně pustit Vejmelku jinam, protože chytá skvěle. Taky hon za možným ziskem první volby příštího draftu bude v tomto měsíci tématem.

Nejžhavější adepti na trejd

1. Timo Meier (San Jose)

2. Jakob Chychrun (Arizona)

3. Patrick Kane (Chicago)

4. Vladimir Tarasenko (St. Louis)

5. John Klingberg (Anaheim)

6. Jonathan Toews (Chicago)

7. Ryan O'Reilly (St. Louis)

8. Brock Boeser (Vancouver)

9. Matt Dumba (Minnesota)

10. Vladislav Gavrikov (Columbus)