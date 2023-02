TOP zboží v NHL. Adepti na trejd, kteří se vyplatí: legenda i Hertlův parťák

Video se připravuje ... Klidné spaní v následujících dnech? Kdepak. Neoblíbené období pro hráče v zámoří se blíží. Už na začátku března se v NHL uzavřou výměny, a do té doby tak čeká stěhování hned několik hráčů. Mezi nimi by mohla být velmi zajímavá jména jako nejproduktivnější obránce tohoto ročníku nebo legendární útočník Chicaga. Web iSport.cz přináší přehled hokejistů, o jejichž výměně se už dlouhodobě spekuluje a zároveň by mohli být slušnou posilou pro nový tým.

Jakob Chychrun (Arizona Coyotes) pravděpodobnost výměny: 95 % Chychrun už dres Arizony pravděpodobně neoblékne. V posledních utkáních nenastupoval, Coyotes chrání jeho zdraví před potenciální výměnou. O Jakoba Chychruna je v lize velký zájem a není divu. 24 let, smlouva do léta 2025 za pouhých 4,6 milionu dolarů ročně. A bonus? V aktuálním ročníku se vypracoval mezi nejlepší obránce NHL. Dominuje v ofenzivě i v tranzici. Nadpůrměrně si vede i v obranné hře. Pro jakýkoliv tým bude platnou posilou, ve většině z nich by se mohl okamžitě stát bekem číslo jedna. Cena je ale vysoká. Minimální požadavky Arizony jsou výběr v prvním kole draftu 2023 a šikovný mladík. *Všechny hodnoty jsou uvedeny v percentilech a jsou rozděleny zvlášť mezi útočníky a obránce. Lze je číst takto: Daný hráč je v daném atributu (útok, tranzice, obrana) lepší než XX % ostatních útočníků/obránců v soutěži.

Patrick Kane (Chicago Blackhawks) pravděpodobnost výměny: 70 % Životní přání se Patricku Kaneovi zřejmě nesplní. Legenda si přála strávit celou hokejovou kariéru v Chicagu. Nyní je ale blízko k trejdu víc než kdy jindy. Na konci tohoto ročníku mu vyprší smlouva. Blackhawks jsou v přestavbě kádru a rádi by za svoji hvězdu získali mladé hráče a výběry v draftu, což by organizaci pomohlo do budoucna. Na druhou stranu je potřeba mít se na pozoru před klesající výkonností Kanea. Už to není ten hráč, který sám rozhodoval zápasy. Jeho dovednosti s pukem mu však upřít nelze a v novém týmu s lepšími spoluhráči by mohl opět zavzpomínat na nejlepší léta. *Všechny hodnoty jsou uvedeny v percentilech a jsou rozděleny zvlášť mezi útočníky a obránce. Lze je číst takto: Daný hráč je v daném atributu (útok, tranzice, obrana) lepší než XX % ostatních útočníků/obránců v soutěži.

Erik Karlsson (San Jose) pravděpodobnost výměny: 65 % Karlsson ve svých dvaatřiceti letech hraje jednu z nejlepších sezon své kariéry. Pro San Jose ideální čas ho poslat o dům dál. Hodnota Erika Karlssona už nikdy nebude vyšší. A Sharks, stejně jako Blackhawks, potřebují tzv. ‚assety‘ pro budoucnost. Švéd je v současnosti nejlepším ofenzivním obráncem. Pokud ho nový tým bude chtít nasazovat v prvním obranném páru, měl by zajistit defenzivního parťáka, který mu bude krýt záda. Karlsson má podepsaný kontrakt do léta 2027 za 11,5 milionu dolarů ročně. Pokud jej Sharks vymění, budou si pravděpodobně muset část jeho platu ponechat. Jedním ze zájemců o Karlssonovy služby je Edmonton. *Všechny hodnoty jsou uvedeny v percentilech a jsou rozděleny zvlášť mezi útočníky a obránce. Lze je číst takto: Daný hráč je v daném atributu (útok, tranzice, obrana) lepší než XX % ostatních útočníků/obránců v soutěži.

Timo Meier (San Jose) pravděpodobnost výměny: 75 % Žraloky ze San Jose možná opustí i Timo Meier, jeden z nejlepších útočníku NHL. Šestadvacetiletý hráč patři k moderním „power-forwardům“, který disponuje vynikající střelbou a je týmu platný na obou stranách kluziště. Meierovi v červnu vyprší smlouva, ovšem bude chráněným volným hráčem. To znamená, že kontrakt může prodloužit pouze s týmem, který na něj vlastní práva. Pokud by podepsal tzv. „offer-sheet", následovala by kompenzace či vyrovnání nabídky původním týmem. I za Meiera by San Jose získalo mladé prospekty a vysoké výběry v draftech. A Tomáš Hertl by v týmu zůstal jako jediný elitní hokejista, který by na Stanley Cup mohl na několik let zapomenout. *Všechny hodnoty jsou uvedeny v percentilech a jsou rozděleny zvlášť mezi útočníky a obránce. Lze je číst takto: Daný hráč je v daném atributu (útok, tranzice, obrana) lepší než XX % ostatních útočníků/obránců v soutěži.

Ryan O’Reilly (St. Louis Blues) pravděpodobnost výměny: 55 % K velkému výprodeji mají našlápnuto St. Louis Blues. Vladimir Tarasenko už byl vytrejdován minulý týden do New Yorku Rangers. Následovat by měl i kapitán Ryan O’Reilly. Zkušený útočník budí v lize pozornost. Kanaďan léta patřil k nejlepším oboustranným centrům v NHL, ovšem v současném ročníku zažívá velký úpadek (lepší než pouze 16 % jiných útočníků v defenzivní činnosti). Smlouva mu vyprší na konci aktuální sezony, pro nový tým by byl posilou do vyřazovacích bojů. Pokud bude skutečně vyměněn, půjde už o třetího kapitána Blues za posledních sedm let, který tým opustil (před ním to byli Backes a Pietrangelo). *Všechny hodnoty jsou uvedeny v percentilech a jsou rozděleny zvlášť mezi útočníky a obránce. Lze je číst takto: Daný hráč je v daném atributu (útok, tranzice, obrana) lepší než XX % ostatních útočníků/obránců v soutěži.