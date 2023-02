Boston ukázal posily i sílu. Parádní česká souhra, Pasta Krakenovi nesedla

Na takový večer se jen tak nezapomíná. Fanoušci Bostonu mají v poslední době spoustu důvodů k radosti. Jejich miláčci válcují (základní část) NHL a cítí šanci na Stanley Cup. To platí i o vedení, které oznámilo posily pro zvýšení šancí v play off. Pak už se mohli příznivci, kteří nevyrazili fandit do Seattlu usadit k televizi a sledovat, jak Bruins bavili. V jejich zápasech moc gólů nepadá, ale tentokrát se odvázali a v duelu plném zvratů nakonec urvali vítězství 6:5. U páté výhry v řadě byl samozřejmě opět hodně vidět David Pastrňák i jeho čeští parťáci David Krejčí a Pavel Zacha.

Teprve počtvté v sezoně se součet skóre obou týmů v zápase Bostonu přehoupl přes deset branek. Bruins přitom většinou sází hromadu gólů, zároveň velmi málo inkasují.

„Samozřejmě se to trochu zvrtlo. Nejsme zvyklí na takové zápasy s vysokým počtem gólů, ale každopádně to byla zábava. Přivezli jsme si dva body, a to je to, co chcete,“ užil si utkání obránce Bruins Connor Clifton.

S 93 body kralují Východní konferenci, ale i celé NHL. Mimochodem hned pět týmů Východu má víc bodů než lídr Západní konference Vegas (75). Poměrně silným hráčem Západu je překvapivě i Seattle (6. místo), který však proti Bostonu i přes skvělý výkon narazil.

Skóre se přelévalo ze strany na stranu. Nejprve vedl dvakrát Kraken, pak zase dvakrát hosté a do třetí části se šlo za stavu 4:4.

To už dávno místní fanoušky ohromila česká šikovnost. U branky na 1:1 parádně zakombinovala celá česká lajna, když z otočky nejprve předal Pastrňák puk Zachovi a ten podobným způsobem vybídl ke skórování Krejčího. U vyrovnání na 2:2 to byla naopak sólo akce českého snajpra.

Český šikula s přezdívkou „Pasta“ si převzal na vlastní modré puk od Krejčího a krásně protancoval až před branku soupeře a zavěsil. Tyhle těstoviny Krakenům rozhodně nechutnaly, ale i fanoušci domácích chtě nechtě museli smeknout.

V třetí části to nicméně vypadalo na prohru Bruins. Jen čtyři minuty a deset sekund před závěrečnou sirénou totiž skóroval domácí Jaden Schwartz. Boston ale ukázal, že hraje ve velké pohodě a dvěma góly v závěrečných čtyřech minutách zvrátil utkání sa svoji stranu.

Boston tak z 57 utkání stále jen osmkrát odešel poražený za nula bodů, což je na NHL naprosto nevídaná dominance. Soupiska navíc právě včera posílila o ruského obránce Dmitrije Orlova a útočníka výborného na oslabení Garneta Hathawaye. Opačným směrem zamířil Craig Smith, který v dresu Bruins působil necelé tři sezony.

Trejd, do něhož byla kromě Capitals zahrnuta i Minnesota, je jasným znamením posilování týmů před blížícím se play off. Konec kariéry Patrice Bergerona či Davida Krejčího se blíží a klub s nimi v sestavě chce jednoznačně zaútočit na Stanley Cup.

Dojde ještě na nějakou výměnu a snahu posílit tým před uzávěrkou přestupů příští pátek? „Nikdy nevíte,“ prohlásil generální manažer Don Sweeney. „Nehodláme být nutně příliš agresivní. Náš tým se nám ale líbí, takže jen doufáme, že zůstaneme zdraví. Ale situaci (na trhu) budeme dál monitorovat,“ přiznal.

