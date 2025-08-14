Opravdu česká Tour: Lamperti slaví první výhru na Czech Tour v Karlových Varech
Zatímco v předchozích letech startovala Czech Tour v Olomouci a etapy se odehrávaly na Moravě a ve Slezsku, tentokrát se pořadatelé drželi názvu závodu. Během čtyř etap poznají závodníci také silnice v Čechách. Už ta první finišovala ve čtvrtek v Karlových Varech a výhru oslavil, stejně jako loni, ve sprintu Američan Luke Lamperti.
Už samotný start pojali organizátoři Czech Tour velkolepě. Středeční představení týmů uspořádali v kulisách Pražského hradu. Čtvrteční start pak zaujal místo na pražském Vítězném náměstí a peloton se vydal do Karlových Varů. Na této trase nečekalo závodníky nic jednoduchého, terén byl neustále nahoru, dolů. K tomu úmorné vedro, na které si stěžovala řada cyklistů.
Podle předpokladů ale skončil závod sprintem, i když se do něj zapojilo méně jezdců. A vítěz? Stejný jako loni – Luke Lamperti z týmu Soudal-Quick Step. Americký sprinter musel znovu zavítat na české území, aby si připsal další výhru.
„Vypadá to, že Czech Tour je mým oblíbeným závodem. Ale jsem rád, že po celodenní práci týmových kolegů jsem to dokázal dotáhnout do vítězného konce,“ pochválil parťáky, mezi nimiž je i Josef Černý.
Nejlepším českým závodníkem byl Dominik Neuman z týmu ATT Investments, který dojel čtvrtý.
Druhá etapa odstartuje v pátek v Pardubicích a její cíl bude po náročném stoupání na Dlouhých stráních (173 km). V sobotu je na programu další příležitost pro sprintery, kdy cyklisté vyrazí z Prostějova do Ostravy (148 km). V neděli celý závod zakončí 179 kilometrů dlouhá etapa z Kroměříže na Pustevny, půjde tedy o záležitost pro zdatnější vrchaře.
„Na Pustevny letos vyjedeme dvakrát a doufáme, že o vítězi rozhodne až tato etapa. Že diváci u trati i televizních obrazovek budou svědky dramatu až do samotného konce,“ řekl ředitel závodu Leopold König.
Cyklistika v číslech
Czech Tour - 1. etapa Praha - Karlovy Vary (163 km): 1. Lamperti (USA/Soudal Quick-Step) 3:52:59, 2. Donati (It.//Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies), 3. Syrica (Rus./XDS Astana Development Team), 4. NEUMAN (ATT Investments), 5. Stolič (Srb./United Shipping), 6. Delle Vedove (It./XDS Astana Development Team), ...18. VANÍČEK , 40. M. BÁRTA (oba ATT Investments) všichni stejný čas.