Eliáš z kuchyně Devils: Vaněčkovi věří, jen nesmí sám sobě ubližovat

Nedávno se vrátil ze Států, kde týden pobýval přímo v kuchyni svých New Jersey Devils. Patrik Eliáš absolvoval trip s týmem, který prožívá báječný ročník NHL a po hromadě slabších let si může dělat slušné naděje i ve Stanley Cupu. Klubová legenda pro iSport.cz Premium popisuje detaily chodu mužstva, v němž působí i dva klíčoví čeští hráči: Ondřej Palát a Vít Vaněček. Od klubu měl Eliáš zcela volnou ruku, povídal si se všemi a byl u všeho. A vzniklo z toho následující otevřené povídání s podrobnostmi ze zákulisí. „Chování hráčů v týmu, kultura v rámci celé ligy je úplně jiná než dřív,“ překvapilo ho. Řekne, proč.

Byl jste u toho, když váš tým slavně pokořil Colorado 7:5 a ze tří zápasů sebral pět bodů. Povídejte, jak bylo v táboře Devils?

„Fajn. Byla to hodně poučná cesta. Kluky čekalo 17 zápasů během jednoho měsíce, což je dost. Zajímalo mě, jak se k tomu všichni staví, hráči, trenéři a i ostatní.“

Trénuje se při takové porci vůbec?

„To je právě ono. Během mé cesty měl tým jen dva pobyty na ledě, před utkáním nemívali pokaždé ani dopolední rozbruslení. Při takovém zápřahu se tomu nedivím, takhle je to správně.“

Není tak nahuštěný program, navíc s cestováním, už za hranou? Jak to organismus hráčů snáší?

„Je to masakr. Když už se trénovalo, nešlo se do kontaktů, což fyzické náročnosti ubírá. Příprava tak sklouzává víc k analýzám a mítinkům. V týmu si řekli, že hráči nyní potřebují odpočinek, účast v play off už věří a dívají se tudíž směrem k vyřazovací fázi. Program je nastavený tak, aby to pro hráče nebylo neúnosné.“

Co jste měl na starosti u týmu?

„Vedli jsme třeba různé rozhovory, kdy se mě GM ptal na můj pohled na aktuální stav týmu, jak ho vidím a bavili jsme se i o mých zkušenost z kariéry v takovéhle fázi sezony. Jak jsme to měli s trénováním, když do konce základní části zbýval měsíc a půl, okolo dvaceti zápasů. Zkrátka, jak se připravovat psychicky na play off. Generální manažer byl nadšený a hned po mě chtěl, abych před klukama vystoupil a řekl jim k tomu své postřehy, protože oni jim sice říkají prakticky to samé, ale pokud to zní ze stejných úst a stejným hlasem víckrát po sobě, ten tým tomu už nepřikládá takovou pozornost.“

A jak to probíhalo?

„Řekl jsem manažerovi, že bych na to šel jinak. Že bude mnohem přirozenější, pokud si kluky vezmu bokem a postupně si s nimi o tom popovídám. Nenásilnou přirozenou formou. Přišlo mi to lepší, než předstupovat před celé mužstvo a tam jim dávat přednášku. Necítil jsem to i vůči trenérům.“

Jakou jste měl zpětnou vazbu?

„Perfektní. S klukama jsem si dal většinou kafe na různých místech a pokecali jsme. S někým jsem si sednul v lobby, s dalšími jsem byl na večeři, přicházelo to samo. Což bylo hrozně fajn. Nakonec jsem si povídal asi s dvěma třetinami celého týmu a de facto se všemi kluky, kteří tým vedou jako lídři a mají ho na starosti. Bylo fajn, že za tím hráči neviděli záměr vedení, ale naše debaty vyplynuly naprosto přirozeně.“

Zarazilo vás při konzultacích něco specifického?

„Ani ne. Ale protože kluci cítí, že je velká šance v prvním kole narazit na Rangers, uvědomují si, jaká by to byla pecka. A hned se mě ptali, jak s tím pracovat v hlavě, jak nejlíp se na derby mentálně připravit. Tak jsme si o tom povídali. Pak třeba přišel moment v zápase, kdy se mi nelíbilo chování jednoho, dvou našich hráčů, zrovna hvězd týmu. Oba kluky jsem si vzal bokem a rozebral to s nimi. Sami se mi přiznali, že trenér měl k nim úplně stejné připomínky. A to jsem seděl až u stropu haly, přesto jsem si toho všiml.“ (usmívá se)

O co šlo?

„To jsou takové ty věci, kdy se zbytečně rozčilujete, boucháte dvířky střídačky a podobně. Chtěl jsem klukům nastínit, aby tohle nedělali a pracovali na tom, aby vyspěli. Hokejově i lidsky. Já dělával to samé, do té doby než mi Lou Lamoriello (někdejší GM i kouč Devils) řekl, že takhle fakt ne. Přišel za mnou a zdrbal mě před celým mančaftem, jaký jsem sobec, a jak hrozně netýmově se