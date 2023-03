Pastrňák na kótě 51: Boston čekal třicet let. V čem už je lepší než Jágr?

Hejduk přišel do Colorada v roce 1998 z Pardubic ověnčený zlatou medailí z olympijských her v Naganu. • Twitter.com

Takhle nepovedené zakončení se k Davidu Pastrňákovi fakt nehodí. V úniku na gólmana se bostonský střelec pokusil o blafák, puk mu ujel od hole a …zamířil přesně mezi betony brankáře Frederika Andersena. Ruce nahoru, dámy a pánové! Právě jste viděli padesátou sezonní trefu v podání třetího Čecha, jenž se na úctyhodný milník v NHL vyšplhal. Aby se 26letý kanón nedostal do řečí, že se kamarádí s náhodou, přidal ještě jeden gól. To už byla Pastova značka: one-timer z přesilovky.

Večer plný kulatin podtrhlo překonání šestisetbodové hranice v medvědím trikotu. David Pastrňák to dokázal jako třetí nejrychlejší hráč Bruins, ve větším kvapíku to zvládly jen legendy Bobby Orr (461 zápasů) a Ray Bourque (569).

Boston v noci na pondělí srazil silnou Carolinu na jejím ledě 4:3 po nájezdech a zapsal rekordní 57. triumf. K potěšení Jima Montgomeryho, jenž v sestavě postrádal zraněné vůdce Patrice Bergerona a Brada Marchanda. Při jejich absencích se jako hlavní lídr ukázal Pastrňák. „Bez těch dvou jste mohli vidět projev jeho vůdčích schopností. Vzal si celý tým na svá záda a na všech místech hrál přesně tak, jak se hrát má,“ chválil kouč české křídlo první formace, kde měl k ruce Davida Krejčího a Tylera Bertuzziho.

Skvostný kariérní milník, na nějž dosáhne jen pár vyvolených, si kanonýr Bostonu zajistil už po necelých pěti minutách, kdy dostal luxusní nahrávku do brejku, beka Brenta Burnse nechal za sebou, a nedotaženou koncovkou skóroval.

„Ztratím puk a ten jde stejně za čáru,“ popsal s úsměvem jubilejní moment. „ Nebylo to naschvál, to bych neuměl udělat,“ doplnil dobře naladěný Pasta.

Potěšilo ho, že Bruins dovedli prestižní duel do vítězného konce. Kdyby nejlepší tým NHL padl po nájezdech, svůj parádní počin by tak příjemně neprožíval. „Je to speciální věc a s výhrou ještě lepší pocit,“ netajil.

Pastrňák se stal prvním hráčem organizace s padesátkou zacílení na kontě od sezony 1993/94, kdy stejnou fůru zaznamenal Cam Neely. Na dotek respektované kóty byl český útočník už před třemi roky, sezona však měla jen 70 zápasů, v nichž stihl naládovat 48 puků do sítě. „Přiblížil jsem se před pár lety, ale ukázalo se, že nikdy nevíte, co se může přihodit. Měl jsem před sebou spoustu možností, abych se na padesátku dostal, najednou přišel covid,“ připomněl zátaras.

Článek pokračuje pod infografikou

Nebyl by to on, aby veškerou slávu nechal na sobě. Dnešní Bruins jsou doslova reklamou na kolektivní dílo a vřelé vztahy v kabině. A Pastrňák z toho těží. Nejen z hokejové kvality kádru. „Velké díky patří všem mým spoluhráčům a také rodině. Je to parádní číslo a ještě lepší je, když ho můžete sdílet s kluky, které máte kolem sebe,“ diktoval novinářům.

Před havířovským rodákem se na cifru 50 přesných zacílení dostali z krajanů jen Jaromír Jágr (třikrát) a jednou Milan Hejduk . Od poslední české padesátky uplynulo sedmnáct let a měl ji na svědomí Jágr, když v sezoně 2005/06 nastřílel v dresu Rangers 54 branek.

Trofej pro nejschopnějšího střelce této sezony NHL je však v nedohlednu, kapitán Edmontonu Connor McDavid už je v této chvíli na šedesáti gólech.

Pokud Pastrňák udrží nasazené tempo, na konci ročníku by mohl zaknihovat 57 gólů, čímž by se na pět tref přiblížil českému vousatému rekordu ze sezony 1995/96, v níž Jágr napálil do branky 62 kusů.

V jednom ohledu je Pasta už nyní před slavnou osmašedesátkou. Gólový průměr má lepší o necelých šest desetin.

Brzy by navíc měla padnout další skvělá meta, už jen tři body schází k překonání stovky bodů. A přes ni se z našinců přehoupl dosud jenom Jágr. Pastrňák má najeto na 109 bodů (57+52).

Boston Bruins Vše o klubu ZDE