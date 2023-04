Český brankář do NHL! Znám kluky, co už tam hrají, jsem lepší, říká Dobeš

V šestnácti odletěl do Ameriky. Za vzděláním, za hokejovým progresem. Za šancí, kterou podle svých slov v Česku nedostal. Pro našince byl Jakub Dobeš dlouho pod radarem. Vyskočil až v draftu 2020, kdy si talentovaného brankáře vybral Montreal. Ani to však priority Dobešovi nepřeházelo. Chtěl studovat. Nastoupil na univerzitu v Ohiu, chytal NCAA. Až nyní se žebříček hodnot mění. Gólman podepsal nováčkovskou smlouvu s Canadiens. „Takhle jsem to měl vytyčené. Na NHL mám,“ říká sebevědomě v rozhovoru pro iSport.cz.

Jak se vám spí se smlouvou v NHL v kapse?

„To víte, že dobře. (usmívá se) Parádní pocit. Z debat s Montrealem jsem cítil, že míříme ke smlouvě. V Ohiu jsem byl ty dva roky moc spokojený, takže jsem si vzal nějaký týden na rozmyšlenou. Bavil jsem se o tom s trenéry, se spoluhráči, s agentem. Nakonec jsem s radostí nabídku Montrealu přijal. Je to skvělé, ale na druhou stranu to zase tolik neprožívám. Je to jen další krok na cestě, která má nějaký směr a plán. Dávno věřím, že na NHL mám, že se tam dostanu.“

Střízlivý pohled. Nezníte, že byste skákal metr do stropu.

„Protože je to pro mě normální. Takové, jaké to má být. Měl jsem to takhle vytyčené, nastavené v hlavě. Teď se to stalo. Je to skvělé, ale prostě normální.“

Kdy jste se dozvěděl, že pro vás Montreal chystá smlouvu?

„S klubem komunikuju neustále, takže jsem tušil, že se to chystá. Velmi často