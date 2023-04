Analýza TOP brankářů NHL: souboj o Vezinu bude těsný. Favorit z Bostonu

Aktuální sezona NHL je výjimečná. Connor McDavid překonal 150 bodů, Erik Karlsson jako obránce dosáhl mety 100, Bruins zapsali nejlepší výsledek základní části v historii soutěže. Nelze však ani opomenout vynikající výkony brankářů. Elitní čísla nasbíralo tolik gólmanů, že do naší pětice se nevešel Andrej Vasilevskij, mnohými považován za toho nejlepšího na světě.

Mezi favority na zisk Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře sezony NHL je i gólman, který si nezachytá play off. Nejžhavější kandidát je pochopitelně z Bostonu

Hellebuyck čelil 1 964 střelám, pochytal hned 92 % z nich. Winnipeg dovedl ke 37 vítězstvím a není pochyb o tom, že nebýt jeho skvělých výkonů, Jets by se do vyřazovacích bojů nedostali.

Parťák Davida Ritticha nastoupil do 64 utkání, ve kterých chytil více než 30 gólů nad očekávání. To je brilantní číslo! Čtvrtá nejlepší hodnota mezi všemi gólmany NHL.

Winnipeg Jets jsou jedním ze 16 týmů, které si zahrají v play off.

Juuse Saros (Nashville Predators)

Predators se sice do play off nepodívají, ovšem Vezinova trofej se uděluje nejlepšímu brankáři sezony. Jinými slovy: muži v maskách by se měli hodnotit individuálně.

A to je přesně případ Juuseho Sarose.

Finský brankář byl podle čísel totiž vůbec nejlepším gólmanem ročníku!

Zasáhl do 64 duelů, v nichž chytil více než 46 branek nad očekávání. Suverénní lídr. A především díky němu mohl Nashville ještě v pondělí usilovat o postup do vyřazovacích bojů. A to i přesto, že Preds před uzávěrkou přestupů prodávali, když vyměnili hráče jako Ekholm, Granlund či Niederreiter.

Pokud bychom se zaměřili na tzv. ukradnuté zápasy brankářem, Sarose najdeme opět na prvním místě. Ze všech startů hned ve 23 % z nich vychytal Nashvillu vítězství, přestože soupeř byl v zápasech lepším týmem.

Nominace do finálové trojky by Sarose neměla minout. Získá Vezinovu trofej? To bude záležet i na tom, zda generální manažeři, kteří o tomto ocenění rozhodují, budou přihlížet i na týmové úspěchy, či nikoliv.