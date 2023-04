Kaut preferuje Sharks: Snad se Hertlík přimluví. V záloze má Pardubice

Pět let mezi AHL a NHL. Kdekoho by to otrávilo, vzdal by úmorný boj o stabilní místo mezi McDavidem a spol. Z Martina Kauta (23) odhodlání nevyprchalo, po trejdu z Colorada Avalanche do San Jose Sharks větří šanci. Také jeho nový spoluhráč Tomáš Hartl si přeje, aby krajanovi nabídl klub nový kontrakt. Návrat do Pardubic, o kterém se mluví? Záložní řešení. „Vždycky jsem říkal, že pokud se vrátím do Česka, tak tam,“ potvrzuje útočník v rozhovoru pro isportPremium. Od pondělí bojuje Kaut o místo v nominaci na světový šampionát v Lotyšsku a ve Finsku.