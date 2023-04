Záhada kolem Rusa v NHL: na pokoji měl zfetovanou krajanku, tým mlčí

Colorado začalo play off prohrou se Seattlem • ČTK / AP / Jack Dempsey

Colorado Avalanche vyrovnali vítězstvím 4:1 v šesté bitvě na ledě Seattlu stav série prvního kola na 3:3 a jejich naděje ve Stanley Cupu stále žijí. Už po předchozí návštěvě města však tým poznamenal incident kolem Valerije Ničuškina, který je od třetího utkání mimo sestavu a není ani s mužstvem. Podle listu Denver Post to souvisí s událostmi z minulého víkendu, kdy byla v hotelovém pokoji 28letého útočníka v Seattlu nalezena ruská občanka v silně intoxikovaném stavu.

Klub o maléru mlčí, nekomentuje Ničuškinovu situaci, ani případnou souvislost jeho absence s obsahem policejní zprávy, jejíž podrobnosti byly zveřejněny ve čtvrtek. I trenér Jared Bednar tvrdí, že nepřítomnost ruského forvarda nesouvisí s vyšetřováním a nejde o disciplinární trest. Prý však není jasno, kdy se do týmu vrátí. Ničuškinův agent listu Denver Post měl sdělit, že se jedná pouze o osobní důvody.

K věci se nevyjadřují ani hráči. „Další otázku,“ odpověděl Mika Rantanen, jakmile byl na Ničuškinův případ dotázán. „Hodil by se nám. Neřekl bych, že to odvádí pozornost. Je to prostě chlap, kterého bychom rádi měli v sestavě,“ poznamenal obránce Jack Johnson.

Ničuškin pomohl ve druhém zápase v Seattlu vyrovnávacím gólem k vítěznému obratu. Od té doby nenastoupil, ani se nikde neukázal.

V jeho pokoji v hotelu Four Seasons v centru Seattlu, kde hráči Avalanche bydleli, našli minulou sobotu zaměstnanci při úklidu 28letou ženu. Klubový lékař Bradley Changstrom po vyšetření vyhodnotil její stav jako silnou intoxikaci a událost nahlásil záchranářským složkám na lince 911. Podle policejní zprávy uvedl, že žena nebyla schopna se o sebe sama postarat a odjet taxíkem.

Podle Denver Post u sebe neměla doklady. Po převozu do nemocnice při prvním výslechu sdělila, že je ruská občanka narozená na Ukrajině a že nikdy neměla přijet do Spojených států. Dodala, že jí nějaký chlap sebral pas a že to byl velmi zlý člověk. Zpráva o incidentu uvádí, že si týmový lékař nebyl vědom žádných rodinných vazeb mezi Ničuškinem a neznámou ženou. Hráč v ní není nikde citován.

V nemocnici Ruska podstoupila testy na užití drog. Podle mluvčího záchranářů v Seattlu Davida Curpa byla sjetá a opilá namol. Ve zprávě se píše, že týmového lékaře napadla. Ten však nevznesl žádné obvinění. Poručík denverského policejního oddělení, který byl jedním ze dvou důstojníků cestujících s týmem, řekl policii v Seattlu, že zpráva o události neobsahuje žádné zmínky o kriminálních činech.

Rodák z ruského Čeljabinsku Ničuškin působí v NHL osmou sezonu, z toho čtvrtou v Avalanche. V minulé sezoně pomohl Coloradu k zisku Stanley Cupu, záhy prodloužil s klubem na dalších osm let za celkem 49 milionů dolarů (asi 1,047 miliardy korun). V základní části dal v 53 zápasech 17 gólů a posbíral 47 bodů. Téměř dvacet utkání zmeškal kvůli problémům s kotníkem.