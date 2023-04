SESTŘIHY: Konec prokletí. Toronto s Kämpfem slaví postup po 19 letech!

Toronto Maple Leafs postupují do druhého kola play off poprvé od roku 2004 • Reuters

Kapitán Maple Leafs John Tavares slaví gól, kterým Toronto poslal do 2. kola play off • ČTK / AP / Chris O'Meara

Předlouhá černá série je u konce. Hokejisté Toronta v šestém zápase 1. kola play off NHL porazili Tamp Bay 2:1 v prodloužení a po výhře 4:2 na zápasy si zahrají v další fázi bojů o Stanley Cup. Poprvé od roku 2004 jdou Maple Leafs dál díky vítězné trefě kapitána Johna Tavarese. U postupu byl také český útočník David Kämpf. Do 2. kola si prorazil cestu také Edmonton, který zvítězil 5:4 v Los Angeles (4:2 na zápasy). Krajan Filip Chytil pomohl New York Rangers asistencí k vítězství 5:2 nad New Jersey a vynucení si sedmého duelu.