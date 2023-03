Vancouver pod palbou za výměnu Hronka: Žádná koncepce a zoufalství!

Po výměně obránce Filipa Hronka z Detroitu do Vancouveru se snaží obří kritika na vedení Canucks za nekoncepčnost a zoufalství • koláž iSport.cz

Za oceánem dostávají pořádný kartáč. Fanoušci i experti tvrdě pálí do vedení Vancouveru za kroky před uzávěrkou přestupů. Hlavní důvod? Výměna s Detroitem a příchod Filipa Hronka, respektive cena, kterou Canucks dobrovolně zaplatili. „Vůbec jsem Filipa měnit nechtěl, ale tahle nabídka nešla odmítnout,“ mne si ruce generální manažer Red Wings Steve Yzerman nad ziskem prvního a druhého kola draftu. Kanadští novináři mluví o nekoncepci a risku Vancouveru.

Hned na úvod je nutné říct jedno. V kritice, která se snáší na Canucks, prakticky vůbec nejde o Filipa Hronka . Není to tak, že by ho fanoušci z Vancouveru v týmu nechtěli nebo že by experti nevěřili jeho kvalitám. Jde čistě o kroky, které dělá klubové vedení.

„Jsme nadšení, že se nám podařilo přivést pětadvacetiletého obousměrného obránce. Skvěle si rozumí s pukem. Po celou dobu svého působení v Detroitu se zlepšoval. Ukazuje, že patří mezi top obránce NHL. Jsme rádi, že můžeme nadále přidávat mladé hráče, abychom budovali jádro našeho týmu,“ juchal generální manažer Vancouveru Patrik Allvin.

Jenže v místní řece Fraser neuplynulo ani moc vody a hned se na něj začala hrnout kritika.

„Další neuvážená sázka vedení. Zbytečně zoufalá a riskantní. A tak Hronek přijíždí do Vancouveru s tíhou desetiletého systematického organizačního selhání na svých bedrech. To vůči němu není vůbec fér,“ nebere si servítky třeba Thomas Drance z The Athletic.

„Milý Patriku Allvine, až vám bude příště volat Steve Yzerman, raději to nezvedejte, ano?