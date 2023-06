Jelínek líčí námluvy s Los Angeles Kings: Ptali se mě, kolik mám dětí

Dělal na sobě, s trenérem Indiánů Petrem Kořínkem konzultoval individuální přípravu před nástupem k týmu. Následně přišla otočka o 180 stupňů a angažmá na západě Čech šlo k ledu. „Dostat se na jakoukoli pozici v NHL není vůbec jednoduché. Pro mě jako pro hráče, který nikdy NHL nehrál, bylo získání téhle pozice o to těžší,“ vysvětluje Petr Jelínek, mistr extraligy s Libercem 2016.

Už nic měnit nebudete, džob v LA Kings je definitivní?

(usmívá se) „Ano, měl by být definitivní.“

A jak se to celé zrodilo?

„Když jsem věděl, že budu končit v Liberci, postupně jsem začal řešit další budoucnost. Což obnášelo i to, že jsem do zámoří poslal svůj životopis, po nějakém čase se mi ozvali zpátky, bavili jsme se spolu. Vše ještě před podpisem smlouvy v Plzni. Pak to utichlo, využil jsem nabídku hrát extraligu a těšil se do nového týmu. Ale někdy před čtrnácti dny mě z Los Angeles znovu zkontaktovali, že by měli zájem, a vyšlo to. Na ten popud jsem vyrazil do Plzně domluvit se na odchodu.“

Jak tam na vás koukali? Zalapali po dechu?

„Potěšilo mě, že Martin Straka s Tomášem Vlasákem moji situaci pochopili a