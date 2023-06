Koch poprvé o Arizoně: Úžasný pocit! Měl jít jinam, ale nechtěl čekat

Nejdřív Klok, po něm Knot a teď Koch. V Arizoně jako by měli specifický postup pro angažování defenzivních posil z teritoria Česka a Slovenska. Právě reprezentační bek našich východních sousedů je třetím řadě, jenž se u Coyotes pokusí prorazit. V kapse má roční dvoucestný kontrakt, podle serveru capfriendly.com v hodnotě 950 tisíc dolarů, což dělá zhruba 21 milionů korun. „Je to úžasný pocit, zároveň velká výzva. Podepsat smlouvu v NHL je snem každého kluka. Udělám maximum, abych se v ní prosadil a udržel co nejdéle,“ reaguje 26letý bek pro iSport.cz. Zajímavé je, že slovenský reprezentant měl původně namířeno jinam. Vysvětlíme…