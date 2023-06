Draft NHL ONLINE: Šalé ke Krakenům! První Bedard do Chicaga, slaví Slováci

Pořadí a výběry v 1. kole draftu NHL: 1. Chicago - Connor Bedard, 2. Anaheim - Leo Carlsson, 3. Columbus - Adam Fantilli, 4. San Jose - William Smith, 5. Montreal - David Reinbacher, 6. Arizona - Dmitrij Simašev, 7. Philadelphia - Matvej Mičkov, 8. Washington - Ryan Leonard, 9. Detroit - Nate Danielson, 10. St. Louis - Dalibor Dvorský, 11. Vancouver - Tom Willander, 12. Arizona (od Ottawy) - Daniil But, 13. Buffalo - Zach Benson, 14. Pittsburgh - Brayden Yager, 15. Nashville - Matthew Wood, 16. Calgary - Samuel Honzek, 17. Detroit (od New York Islanders přes Vancouver) - Axel Sandin Pellikka, 18. Winnipeg - Colby Barlow, 19. Chicago (od Tampy Bay) - Oliver Moore, 20. Seattle - Eduard Šalé, 21. Minnesota - Charlie Stramel, 22. Philadelphia (od Los Angeles přes Columbus), 23. New York Rangers, 24. Nashville (od Edmontonu), 25. St. Louis (od Toronta), 26. San Jose (od New Jersey), 27. Colorado, 28. Toronto (od Bostonu přes Washington), 29. St. Louis (od Dallasu přes New York Rangers), 30. Carolina, 31. Montreal (od Floridy), 32. Vegas.

