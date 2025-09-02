Předplatné

Bývalý kanonýr Plzně míří do Brna! Věřím, že nám pomůže, říká kouč o Beauguelovi

Velký návrat! Francouzský útočník Jean-David Beauguel (33) se stane během reprezentační pauzy posilou druholigového Artisu Brno, který už příchod bývalého útočníka Plzně avizoval na svých sociálních sítích. Byť šifrovaně, dá se z toho zřetelně vyčíst, že se nejlepší ligový střelec ročníku 2021/2022 vrací do Česka. Podle informací iSportu už musí projít jen lékařskou prohlídkou. „Vím, že má kvalitu,“ prohlásil kouč Jiří Chytrý.

Třiatřicetiletý dlouhán Jean-David Beauguel, jenž už dorazil na Moravu, má pomoct naplnit postupové ambice Artisu Brno. Rodák ze Štrasburku byl volným hráčem. Naposledy měl registračku v polském Stalu Mielec. Předtím působil se střídavými úspěchy v Číně (West Coast) a v Saúdské Arábii (Al-Wehda).

Z Plzně odešel v lednu 2022 poté, co si vystřílel korunu krále střelců nejvyšší soutěže. V Česku ještě působil ve Zlíně, kde si vykopal angažmá ve Viktorii. „Známe se dobře. Pamatuju si ho ještě z Dukly, kde jsem dělal asistenta Jardovi Šilhavému. Mám na něj jen pozitivní vzpomínky,“ zmínil trenér Jiří Chytrý.

Informaci o tom, že by mohl být „Bogy“ k dispozici, dostal od agenta Petra Bartoníčka a bývalého svěřence hned kontaktoval. Slovo dalo slovo a vysoký hroťák kývl na nabídku Artisu. „V poslední době neměl herní vytížení, musíme ho připravit. Ale individuálně trénoval. Věřím, že nám pomůže už příští týden,“ vzkázal trenér.

JDB celkem nastoupil v první lize ke 180 zápasům a vstřelil 59 branek.

V dresu Artisu by se měl Beauguel poprvé představit po reprezentační přestávce příští sobotu v domácím duelu se Spartou Praha B. Na hrotu bude mít konkurenci v podobě Adedirana, Besedina, Raaba či Dahmana.

#TýmZVRPSkóreB
1Táborsko860216:918
2Brno751118:716
3Žižkov851212:716
4Opava743012:515
5Ústí850317:1215
6Baník B742115:814
7Artis741210:1213
8Slavia B840417:912
9Příbram840411:1512
10Jihlava832310:811
11Sparta B83056:139
12Č. Budějovice82248:178
13Prostějov82157:127
14Chrudim71249:175
15Vlašim81169:154
16Kroměříž70076:170
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup
