Bývalý kanonýr Plzně míří do Brna! Věřím, že nám pomůže, říká kouč o Beauguelovi
Velký návrat! Francouzský útočník Jean-David Beauguel (33) se stane během reprezentační pauzy posilou druholigového Artisu Brno, který už příchod bývalého útočníka Plzně avizoval na svých sociálních sítích. Byť šifrovaně, dá se z toho zřetelně vyčíst, že se nejlepší ligový střelec ročníku 2021/2022 vrací do Česka. Podle informací iSportu už musí projít jen lékařskou prohlídkou. „Vím, že má kvalitu,“ prohlásil kouč Jiří Chytrý.
Třiatřicetiletý dlouhán Jean-David Beauguel, jenž už dorazil na Moravu, má pomoct naplnit postupové ambice Artisu Brno. Rodák ze Štrasburku byl volným hráčem. Naposledy měl registračku v polském Stalu Mielec. Předtím působil se střídavými úspěchy v Číně (West Coast) a v Saúdské Arábii (Al-Wehda).
Z Plzně odešel v lednu 2022 poté, co si vystřílel korunu krále střelců nejvyšší soutěže. V Česku ještě působil ve Zlíně, kde si vykopal angažmá ve Viktorii. „Známe se dobře. Pamatuju si ho ještě z Dukly, kde jsem dělal asistenta Jardovi Šilhavému. Mám na něj jen pozitivní vzpomínky,“ zmínil trenér Jiří Chytrý.
Informaci o tom, že by mohl být „Bogy“ k dispozici, dostal od agenta Petra Bartoníčka a bývalého svěřence hned kontaktoval. Slovo dalo slovo a vysoký hroťák kývl na nabídku Artisu. „V poslední době neměl herní vytížení, musíme ho připravit. Ale individuálně trénoval. Věřím, že nám pomůže už příští týden,“ vzkázal trenér.
JDB celkem nastoupil v první lize ke 180 zápasům a vstřelil 59 branek.
V dresu Artisu by se měl Beauguel poprvé představit po reprezentační přestávce příští sobotu v domácím duelu se Spartou Praha B. Na hrotu bude mít konkurenci v podobě Adedirana, Besedina, Raaba či Dahmana.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|8
|6
|0
|2
|16:9
|18
|2
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|3
Žižkov
|8
|5
|1
|2
|12:7
|16
|4
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|5
Ústí
|8
|5
|0
|3
|17:12
|15
|6
Baník B
|7
|4
|2
|1
|15:8
|14
|7
Artis
|7
|4
|1
|2
|10:12
|13
|8
Slavia B
|8
|4
|0
|4
|17:9
|12
|9
Příbram
|8
|4
|0
|4
|11:15
|12
|10
Jihlava
|8
|3
|2
|3
|10:8
|11
|11
Sparta B
|8
|3
|0
|5
|6:13
|9
|12
Č. Budějovice
|8
|2
|2
|4
|8:17
|8
|13
Prostějov
|8
|2
|1
|5
|7:12
|7
|14
Chrudim
|7
|1
|2
|4
|9:17
|5
|15
Vlašim
|8
|1
|1
|6
|9:15
|4
|16
Kroměříž
|7
|0
|0
|7
|6:17
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup